Estudiantes de la Universidad de Navarra participan en el proyecto 'Palabras que acompañan' de la AECC

Un grupo de estudiantes de este centro académico participa en la iniciativa que busca hacer de las terapias "un momento más llevadero, ya que los enfermos se encuentran solos".

"La idea surgió hace cuatro años y hasta el momento se había desarrollado con normalidad. Nuestros voluntarios iban, charlaban, ofrecían los servicios de la asociación para leer, pero debido a la situación del COVID19, nuestros servicios presenciales se han tenido que detener", explica en una nota Eva Roque Merino, coordinadora general de Voluntariado en AECC, quien aceptó la propuesta de Tantaka de seguir con las lecturas de forma online.

En el Complejo Hospitalario de Navarra se han colgado carteles que se encuentran en las salas de tratamiento y en las salas de espera, en los que se invita a los pacientes a escuchar los podcasts desde el móvil y tener una experiencia más agradable.

La plataforma cuenta ya con siete historias. Relatos y cuentos que en unos tres minutos de duración narran un fragmento de 'Las mil y una noches', en concreto el de 'Los dientes del sultán y las dos maneras de contar la verdad'; el relato de 'El saco de plumas y la importancia de saber pedir perdón a un amigo'; o la historia de dos amigos, Alex y María, que jugaban a los piratas y aprendieron a creer en los tesoros.

Cristina Febrer Nafría, estudiante de 1º de Filosofía, Política y Economía, es una de las voces que acompaña a los enfermos. Cristina encontró en este proyecto una forma de colaborar durante la cuarentena. "Cuando empezó el confinamiento veía a mucha gente ayudar: en los hospitales, haciendo mascarillas o batas en sus casas, escribiendo a enfermos... Yo quería hacer algo pero no acababa de encontrar con qué podía colaborar. Estando encerrada en casa es muy fácil dedicarse todo el tiempo y no tener en cuenta a los demás", comenta. Cristina Febrer destaca que los audiolibros no contienen historias "cualquiera", sino que "todas tienen una pequeña enseñanza para reflexionar".

"Estoy interesada en seguir creciendo y desarrollando, a través de diferentes actividades sociales y humanas, mi sensibilidad y capacidad de escucha. Creo en el poder de la empatía, la solidaridad y la humildad", expone Raquel Marcé, estudiante de Medicina y otra de las participantes.

Las personas que deseen colaborar en este voluntariado pueden escribir a tantaka@unav.es y los audiolibros se pueden escuchar en la plataforma Anchor (https://anchor.fm/cuentosqueacompa%C3%B1an/episodes/Los-tres-leones-ed9lmr).