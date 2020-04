La EvAU se celebrará en Navarra el 24, 25 y 26 de junio y la extraordinaria el 22, 23 y 24 de julio

Estas fechas respetan la horquilla planteada por el Ministerio, cuya concreción dio a conocer el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra el pasado 25 de marzo, y se llevarán a cabo siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan.

En Navarra hay en este curso 2.601 estudiantes en el segundo curso de Bachillerato en la red educativa pública y 1.688 en la red concertada, a los que se suma el alumnado de los ciclos de Grado Superior de Formación Profesional, ha informado en un comunicado el Ejecutivo foral.

Para asegurar que ningún alumno pierda el curso debido a las actuales circunstancias, y también para garantizar que el acceso a la universidad se produzca en términos de equidad y justicia para todos y todas, la Conferencia Sectorial de Educación aprobó el mes pasado una modificación en el modelo de prueba con el objetivo de que el alumnado no se vea perjudicado por no haber trabajado en clase algún bloque o bloques de contenido de alguna de las materias, el modelo de prueba no se aleje de los modelos que las universidades han puesto a disposición del alumnado y el profesorado para el actual curso escolar 2019-2020, el tiempo de lectura del modelo propuesto sea el mismo que el que se proponía hasta el momento y la prueba se adapte al modelo propuesto en la Orden PCM/139/2020, de 17 de febrero, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad, y las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas en el curso 2019-2020.