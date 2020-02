Expertos y víctimas debaten en una jornada para dar pasos frente a casos de abusos en centros religiosos

Expertos del ámbito universitario y del Derecho, además de víctimas, se han reunido este viernes en Pamplona para participar en una jornada con la que se busca dar pasos a favor del reconocimiento de personas que hayan sufrido casos de abuso en centros religiosos.

La jornada, que lleva por título 'Centros religiosos y pederastia: hacia la verdad, la justicia y la reparación desde Navarra', ha sido organizada por la Asociación de Víctimas de Abusos y la Universidad Pública de Navarra, en colaboración con el Gobierno de Navarra.

El Arzobispado de Pamplona, que estaba invitado a la jornada, ha declinado participar, algo que ha sido lamentado por Marcos Leyún, miembro de la asociación, señalando que "no somos radicales ni antiiglesia".

A lo largo de la jornada se abordan temas como 'La violencia y el clero en la edad contemporánea', 'Los abusos sexuales en la Iglesia como problema global y cultural: análisis criminológico de la victimización secundaria', o 'Dimensiones olvidadas: abusos sexuales en la Iglesia, perspectiva de género'.

José Luis Pérez, que fue la primera persona en denunciar en Navarra haber sido víctima de abusos, ha señalado que, "aunque no nos sorprende, sí teníamos esa pizca de confianza de que la Iglesia pudiera estar, porque el Papa es lo que les está diciendo, que estén con nosotros, que nos ayuden, que nos escuchen, que trabajemos juntos, que no estamos contra ellos". "Lo que están haciendo es tirar balones fuera o, como se dice hoy en día, hacer el paripé", ha criticado.

En todo caso, ha dicho que "estamos esperando que nos tiendan la mano o nosotros o se la tendemos nosotros a ellos para que podamos trabajar juntos, pero no nos están ayudando y lo que hacen a escondidas es ponernos zancadillas".

José Luis Pérez ha explicado que el abuso "es algo que te acompaña toda la vida, por decirlo de alguna manera yo sé que nunca me voy a curar de esto, porque cuando a un niño tan pequeño le haces esto, yo creo que no son conscientes de que le están destrozando la vida".

Marcos Leyún ha explicado que, hasta ahora, han salido a la luz 32 denuncias de abusos en Navarra, si bien ha precisado que "tenemos contabilizadas alrededor de 20 personas más que nos han manifestado que fueron víctimas de abusos pero no se atreven a salir a denunciarlo en medios de comunicación ni a integrarse en la asociación".

Además, ha reclamado al Arzobispado de Pamplona que "abra los archivos y nos diga qué constancia tiene de los abusos de pederastia que se han producido". "El Arzobispado sabe que tiene sacerdotes que han sido acusados de abusos de pederastia, lo que pasa es que los han ido tapando uno tras otro. Y en este momento dicen que solamente hay una denuncia de un abuso por parte de un sacerdote diocesano", ha afirmado el representante de la asociación, que ha explicado que "una táctica muy frecuente era trasladar de parroquias a los abusadores pero nos dicen que no archivan las razones por las que un sacerdote es trasladado".

RESPALDO DEL GOBIERNO DE NAVARRA

Por su parte, el consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra, Eduardo Santos, ha destacado que "tanto las víctimas de abusos sexuales en colegios religiosos como toda la sociedad navarra merecen que sigamos dando pasos, que el Gobierno de Navarra los propicie, y que juntos avancemos hacia la verdad, la justicia y la reparación".

Santos ha calificado esta jornada como "de gran relevancia, por no decir incluso histórica", puesto que, "por primera vez en Navarra, se abordan los abusos sexuales en centros religiosos, en una jornada de marcado carácter académico y multidisciplinar". En ese sentido, ha subrayado que el Gobierno de Navarra ha colaborado en su organización por considerarlo "una obligación moral: no sólo con las víctimas, sino con toda la sociedad, que se ha visto convulsionada enormemente por los casos que se han denunciado".

Eduardo Santos ha destacado que han sido las propias víctimas las que han elegido el formato de la jornada y un abordaje del tema "no desde el rencor o el odio, sino desde un punto de vista constructivo". En ese sentido, ha considerado que subyace en esta jornada "la idea de crear un espacio de encuentro y reflexión compartida", en el que ha lamentado que, "por desgracia", la Iglesia no haya participado.

Se ha referido a esta cuestión señalando que "las instituciones no somos responsables de lo que hacen nuestros integrantes a título individual; pero sí somos responsables de cómo abordamos lo que hayan hecho las personas que nos componen, y de cómo hayamos respondido o no ante las personas perjudicadas por esos hechos". En ese sentido, ha recordado que esas víctimas tienen "un objetivo que no es otro que el de sanar heridas". "No se trata de otra cosa que mirar a los ojos a esas personas y reconocer errores, si los hubo, o al menos escuchar qué tienen que decirnos", ha resumido Eduardo Santos.

Pese a no haber conseguido sentar en la mesa de la jornada al Arzobispado, Santos se ha comprometido de cara al futuro: "Este Gobierno va a seguir ejerciendo el papel de catalizador de diálogo en este tema de los abusos. Diálogo entre las víctimas y la Iglesia Navarra, de la que deseamos ver pasos que sigan la senda por la que la Iglesia Católica mundial ya está caminando".

LA 'VICTIMIZACIÓN SECUNDARIA'

Por su parte, la investigadora en el Instituto Vasco de Criminología y profesora de victimología en la Universidad del País Vasco, Gema Varona, ha manifestado que "con los abusos sexuales en la Iglesia estamos ante un problema especialmente grave por varios motivos, uno de ellos es que hablamos de víctimas menores".

Se ha referido además a la 'víctimización secundaria', que "es ese daño añadido que se produce cuando las instituciones que deben proteger a las víctimas no solamente no las protegen sino que se producen procesos de minimización del daño, de culpabilización de la víctima e incluso de ocultamiento"; y ha señalado que en el caso de la Iglesia católica se ha producido esa 'victimización secundaria'.

Varona ha señalado que son "muy importantes" este tipo de congresos para "dar voz a las víctimas". "Muchas de ellas dicen que quieren que les den voz, y eso significa escucharlas", ha indicado, para señalar que "no sabemos lo que han vivido" y que "el impacto que han vivido es tremendo".

"Es un impacto muy profundo, que se desarrolla a lo largo del tiempo, que destruye la esperanza, la confianza en uno mismo, en los demás y en el futuro", ha manifestado la experta, quien ha afirmado que se trata por tanto de "un problema de salud pública". "Ha afectado a personas de carne y hueso, a sus familias, a la institución de la Iglesia y a la sociedad, que debería responder y estar del lado del más débil en un asunto que es de violación de derechos humanos", ha apuntado.