El Gobierno de Navarra lanza una campaña para concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la distancia física

El Gobierno de Navarra ha lanzado la campaña 'Metro y Medio, la medida de tu compromiso no cambia', con la que busca concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de mantener la distancia mínima en 1,5 metros entre personas no convivientes y de usar mascarilla cuando no es posible.

Entre otras acciones, en el marco de esta campaña se han desplegado dos grandes carteles de la fachada del Palacio de Navarra, ante la cual la presidenta del Gobierno navarro, María Chivite, ha apelado a la "responsabilidad individual y al cumplimiento de las medidas de distancia personal".

Chivite ha presentado este mediodía los dos grandes mensajes que se han colocado en la fachada del Palacio de Navarra para concienciar a la ciudadanía sobre "la situación vivida y la importancia de no repetir acciones que nos lleven al punto de partida".

En el acto han participado también el vicepresidente y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez, y la consejera de Salud, Santos Induráin.

La presidenta ha destacado que el Gobierno foral está "dedicado" a la gestión del coronavirus, "pero también a una labor fundamental como es la concienciación". "De ahí estos desplegables en estas fachadas y en otras fachadas emblemáticas de Pamplona", ha señalado.

En esta 'nueva normalidad', Chivite ha vuelto a apelar a la "responsabilidad individual y al cumplimiento de las medidas de la distancia personal e higiene como el uso de mascarillas y gel hidroalcóholico". Y ha remarcado que "no podemos y debemos olvidarnos de todo el sacrificio que nos ha supuesto llegar hasta aquí, de los más de 500 fallecidos y de las miles de personas enfermas de coronavirus".

"En esta nueva normalidad todos tenemos ganas de salir a la calle y relacionarnos, pero debemos seguir atentos, y seguir utilizando las medidas de higiene y seguridad", ha subrayado.

Se ha referido, en este sentido, al repunte de casos que ha habido en el último día en Navarra, con 21 nuevos casos, y ha subrayado que si bien "son casos anteriores a esta 'nueva normalidad' que tienen que ver con encuentros familiares o sociales, nos hacen estar alarma y reivindicar el valor de la prudencia y la distancia física".

"EL COMPROMISO NO CAMBIA"

En concreto, las acciones presentadas este lunes se inscriben dentro de la campaña del Gobierno de Navarra 'Dos metros, la medida de tu compromiso', que ha sido reformulada con el nuevo lema 'Metro y medio, la medida de tu compromiso no cambia', de acuerdo con la nueva normativa que establece la distancia mínima en 1,5 metros como recomendación de distancia entre personas no convivientes.

El nuevo lema estará presente, a partir de este lunes, en cartelería, prensa, medios digitales, radio, televisión y revistas locales. También circulará por las redes sociales del Gobierno de Navarra (Twitter, Facebook y Youtube), con las etiquetas #MetroYMedio y #LaMedidaDeTuCompromisoNoCambia; y #MetroEtaErdi y #ZureKonpromisoarenNeurriaEzDaAldatzen.

Además de en el Palacio de Navarra, el mensaje estará visible en grandes pancartas en los edificios A y B del Complejo Hospitalario de Navarra, en el Parlamento de Navarra, en la Delegación del Gobierno en Navarra, en las plazas consistoriales de Pamplonay Olite y en la Casa del Reloj de la Plaza de los Fueros de Tudela.

También se han sumado a la iniciativa medio centenar de entidades locales que mostrarán carteles de menor tamaño. En concreto, Estella, Valle de Egüés, Barañáin, Burlada, Zizur Mayor, Aranguren, Ansoáin / Antsoain, Tafalla, Berriozar, Villava, Noáin (Valle de Elorz, Corella, Cintruénigo, Baztan, Alsasua, Berrioplano, Huarte, San Adrián, Peralta, Sangüesa, Lodosa, Viana, Castejón, Murchante, Beriáin, Orkoien, Olite, Cizur, Cascante, Azagra, Ribaforada, Bera, Mendavia, Milagro, Cortes, Leitza, Marcilla, Villafranca, Puente la Reina, Caparroso, Andosilla, Lesaka, Esteribar, Aoiz, Carcastillo, Fustiñana y Etxarri Aranatz.

La campaña quiere prestar especial atención a la población joven. De ahí, que el Instituto Navarro de la Juventud ha lanzado unas acciones concretas a través de su cuenta de Instagram. A través de stories, publicaciones en la galería y posts patrocinados, se difundirán ilustraciones con ejemplos de cómo mantener el metro y medio de distancia en diferentes situaciones cotidianas.

Además, con el lema #Metroymedio #Metroymediolamedidadetucompromiso, se animará a los jóvenes a enviar sus propias imágenes o vídeos en las que muestren cómo calculan su metro y medio de distancia entre familiares y amigos. Todas las personas participantes, desde hoy hasta el 15 de julio, recibirán una entrada gratuita para acudir a los cines Golem de la Comarca de Pamplona, o a Ocine en Tudela, para canjearla hasta el 1 de noviembre.

El Instituto Navarro de Juventud prevé repartir 700 entradas y lograr que estos mensajes lleguen a 80.000 jóvenes a través de Instagram.