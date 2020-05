El Gobierno de Navarra concede 1,1 millones para financiar 8 proyectos de investigación sobre el COVID-19

El Gobierno foral ha concedido 1,1 millones para financiar 8 proyectos de investigación liderados por Navarra sobre el COVID-19, con lo que aumenta el presupuesto en 400.000 euros (desde los 700.000 iniciales) para estas iniciativas, que han contado con la valoración positiva del Instituto de Salud Carlos III pero no han recibido financiación de este organismo.

Los ocho proyectos son: 'Diseño de inmunógenos optimizados para la vacunación frente a SARS-CoV-2', de la Fundación Miguel Servet; 'Identificación de regiones inmunogénicas en las proteínas del SARS-CoV-2 para el desarrollo de vacunas basadas en péptidos', del Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA) presentado a través de la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra (IdiSNA); 'Ayuda a la gestión de recursos sanitarios', de la Universidad Pública de Navarra; 'FeNO-COV' de la Fundación Miguel Servet-Navarrabiomed; y 'Desarrollo y aplicación de protectores permanente multisuperficie con acción desinfectante frente al SARS-CoV-2' del Centro Tecnológico Lurederra.

También han sido reconocidos los proyectos: 'Inmunoterapia adoptiva con linfocitos t específicos SARS-CoV-2' del Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra (IdiSNA); 'Predicting adverse complications of COVID-19 and the benefit from inmmunomodulating therapies based on the presence of clonal hemotopoiesis', del CIMA; y 'Ensayo clínico con el fármaco anikinra autorizado en España', del Complejo Hospitalario de Navarra (CHN) y Navarrabiomed.

OBJETIVOS DE LA CONVOCATORIA

El objetivo de la convocatoria del Ejecutivo foral, denominada Fondo COVI+D, es fomentar la innovación navarra y su proyección estatal. También posibilita la incorporación de talento científico, ya que estas ayudas incluyen gastos de contratación de personal. Igualmente, implica generar una innovación tecnológica y social que resuelva los problemas de las y los usuarios finales, los pacientes, al involucrarlos en los procesos, ha informado el Gobierno en una nota.

Además, persigue fomentar el desarrollo industrial y tecnológico de Navarra, ya que muchos de los proyectos son susceptibles de generar un conocimiento transferible a la sociedad en forma de nuevos productos o servicios. También, ha añadido, mejora el posicionamiento de la Comunidad foral en materia de competitividad tecnológica, al permitir la compra de equipamientos e infraestructuras.

Esta convocatoria, similar a las desarrolladas en Cantabria (300.000 euros), Cataluña (7,2 millones) o Castilla y León (2,4 millones), es de las que cuenta con mayor cantidad de fondos per cápita entre las comunidades autónomas, ha precisado.

De los más de 1.000 proyectos presentados a la convocatoria estatal, 25 han sido liderados por centros tecnológicos y de investigación navarros como la UPNA, Fundación Miguel Servet- Navarrabiomed, IdiSNA, CIMA, Centro Tecnológico Lurederra o NAITEC, y por diferentes empresas navarras. Ello pone de manifiesto, ha indicado el Gobierno foral, la implicación del Sistema Navarro de I+D+i (SINAI) en la lucha contra la pandemia.

Dos de los proyectos presentados por Navarra han sido financiados por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), con 232.000 euros, el 100% de lo solicitado. Se trata de una investigación sobre 'Plataformas de desarrollo de vacunas bioseguras contra SARS-CoV-2', liderado por David Escors Murugarren, del Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra (IdISNA), que ha recibido 115.000 euros y de un estudio sobre 'Infección, hospitalización, ingreso en UCI y fallecimiento por SARS-CoV-2 en una cohorte poblacional', propuesto por Jesús Castilla, del Grupo de Enfermedades infecciosas y vacunas del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN). Para ello, contará con unos fondos de 117.000 euros.