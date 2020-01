El Gobierno foral afirma que velará por garantizar los derechos de la ciudadanía y las empresas navarras ante el Brexit

En este sentido, y dado que la salida va a ser mediante un acuerdo refrendado por el Parlamento británico y el Parlamento Europeo, el Ejecutivo foral ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad porque ahora se abre un periodo de transición hasta el 31 de diciembre de 2020 en donde no va haber cambio alguno.

Así lo ha manifestado la consejera de Relaciones Ciudadanas del Gobierno foral, Ana Ollo, en un encuentro informativo que ha tenido lugar este viernes en el que también han participado el director general de Acción Exterior, Mikel Irujo, y la directora de Política de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo, Izaskun Goñi.

Desde que en 2017 el Reino Unido notificase a la Unión Europea su intención de retirada, según ha explicado la consejera Ollo, el Gobierno de Navarra ha trabajado de manera coordinada a nivel interdepartamental en detectar los posibles sectores más afectados y proponer medidas acordes a las necesidades de cada sector. "Una mala situación, que no por esperada, no debamos lamentar. Con todos los déficits y problemas que ha tenido y tiene la Unión Europea, no podemos olvidar que es el espacio del mundo en donde más se avalan y protegen los derechos humanos. Y ahora el Reino Unido, uno de sus grandes valedores hasta el momento, lo abandona", ha dicho.

Por ello, la consejera ha señalado "que el Brexit va a tener efectos adversos para todos, no solo para los británicos por lo que desde el Gobierno de Navarra, en el ámbito de nuestras competencias intentaremos paliarlos, en la medida de lo posible".

En este sentido, ha remarcado que en los próximos 11 meses se tienen que acordar aspectos tan importantes como los derechos de la ciudadanía residente en el Reino Unido, las relaciones de empleo, prestaciones sociales o educativas como la homologación de títulos.

Desde el Departamento de Relaciones Ciudadanas, se está ejerciendo la coordinación tanto entre los demás departamentos del Ejecutivo foral como con el Gobierno central, a través de la CARUE (Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea), o con el Comité de las Regiones en Bruselas.

Por su parte, la directora General de Política de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo del Gobierno de Navarra, Izaskun Goñi, ha abordado el Brexit desde la perspectiva de la problemática que afecta a las empresas navarras que mantienen relaciones comerciales con el Reino Unido. En este sentido, la directora ha señalado que "el Gobierno ha puesto en marcha diversas herramientas para las empresas en torno a los efectos del Brexit, pero que el sector empresarial parece que está bien situado ante esta situación".

Por último, el director general de Acción Exterior, Mikel Irujo, ha señalado que "Europa es mucho más que un mercado interior". "Es un espacio de ciudadanía, que comparte la protección de los derechos humanos muy lejos de la visión de espacios emergentes como el continente asiático. Por ello el 31 de enero va a ser un día muy triste para todos", ha añadido.

La Estrategia de Ciudadanía Navarra en el Exterior (NEXT), dirigida por esta dirección general, servirá para canalizar la información a la ciudadanía de Navarra residente actualmente en el Reino Unido, con el fin de que pueda conocer sus derechos.