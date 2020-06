El Gobierno foral aúna la información de los usuarios de servicios sociales en la Historia Social Única

Este nuevo sistema facilitará a la ciudadanía acceder a sus datos personales y realizar tramitaciones telemáticas, mientras que al departamento de Derechos Sociales le permitirá mejorar la gestión e interoperar con otros servicios como salud, vivienda o empleo.

Esta iniciativa ha sido presentada en rueda de prensa por la consejera de Derechos Sociales, Mari Carmen Maeztu, y por el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Cruz Cigudosa, y el director general del Observatorio de la Realidad Social, de Planificación y de Evaluación de las Políticas Sociales, Luis Campos.

La consejera Mari Carmen Maeztu ha señalado que la historia social "permitirá por primera vez en Navarra tener una visión integral de la situación sociofamiliar de la persona, aunará la información sobre su itinerario en atención primaria de servicios sociales y en secundaria". "Hará posible que pueda ser actualizada y consultada por las personas usuarias", ha comentado, para precisar que "vendrá a ser similar a nuestra historia sanitaria".

Entre otras medidas, el departamento de Derechos Sociales va a aumentar el número de personas dedicadas a la digitalización de sus procedimientos, de 8 a 15 personas dedicadas a este fin, y va a unificar sus recursos en una única dirección de Servicio. Por su parte, la Dirección General de Telecomunicaciones y Digitalización, del Departamento de Universidad, Innovación y Trasformación Digital, colabora en esta iniciativa con un equipo de cinco personas dedicadas a la trasformación digital de Derechos Sociales.

Maeztu ha manifestado que "es un paso más en el proceso de transformación digital del departamento de Derechos Sociales y del Gobierno de Navarra". "Está prevista una inversión inicial próxima al millón de euros", ha apuntado.

La consejera ha señalado que "la ponemos en marcha porque entendemos que es nuestra responsabilidad mejorar el servicio que ofrecemos a la ciudadanía" y ha destacado "la necesidad de un trabajo coordinado y un uso más eficiente de los recursos de los que disponemos". "Necesitamos tener más y mejor información de las demandas ciudadanas para plasmarlas en políticas públicas útiles", ha aseverado.

Ha afirmado que "tendrá importantes beneficios para la ciudadanía, hará que el sistema sea más ágil y permitirá reducir los tiempos en la tramitación de las prestaciones y servicios". "Es una propuesta ambiciosa, prioritaria y una estrategia del departamento. Esperamos que esta herramienta contribuya a que la Administración electrónica sea una realidad", ha añadido.

El consejero Cigudosa ha señalado que esta historia "supone un avance, un paso fundamental para la sociedad porque aporta agilidad al sistema sociosanitario, facilita el acceso de las personas a su historia social y además creemos que hay que humanizar este proceso de digitalización". "Queremos que llegue a la sociedad lo antes posible, queremos que Navarra esté a la vanguardia de la digitalización porque la alternativa a no estar ahí no la podemos contemplar, no podemos quedarnos atrás", ha añadido.

Según ha defendido, "es un cosa que había que hacer, redunda en beneficio de la ciudadanía, ayuda a la transición digital de la personas y aporta agilidad al sistema; permitirá además controlar indicadores, permitirá tener datos fiables que nos facilitará tomar decisiones", ha expuesto.

El director general del Observatorio ha manifestado que con la historia social se "pretende mejorar la eficacia y eficiencia de los procedimientos, reducir los tiempos y costes de tramitación, modernizar los sistemas de información de los derechos sociales de Navarra, actualizar los datos y empoderar a la ciudadanía".

El sistema permitirá la interoperabilidad con los datos de los servicios sociales de atención especializada y con otras prestaciones del Gobierno de Navarra relacionadas con empleo, salud, vivienda, educación o justicia, lo que unifica, simplifica y optimiza la gestión administrativa.

Esta compatibilidad entre varias instancias de la Administración facilita el trabajo en red entre diferentes sistemas y la coordinación de profesionales. También ayuda a una gestión integrada de prestaciones sociales, así como diagnosticar, planificar, realizar seguimientos y evaluaciones con mayor rigor, de una forma personalizada y compartida entre profesionales.

Para la ciudadanía, la Historia Social Única presenta la ventaja de permitir la tramitación digital de procedimientos relacionados con los servicios sociales, así como de consultar la historia personal.

El diseño e implementación de la Historia Social Única de Navarra es un proyecto "prioritario" para el Departamento de Derechos Sociales, que requerirá la implicación de diferentes direcciones y equipos de Gobierno de Navarra, entidades locales y grupos de interés.

Esta herramienta ya se ha puesto en marcha en Andalucía, Asturias, Castilla y León, Castilla La Mancha, Cataluña, Galicia y La Rioja. En el resto de comunidades autónomas se encuentra en desarrollo, salvo los casos de Baleares, Cantabria y Extremadura, que no lo han iniciado todavía.