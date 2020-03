El Gobierno foral traslada a empresarios y sindicatos que "está pensando ya" en medidas económicas

"Primero vamos a ver la evolución e iremos adaptando las medidas a las necesidades que se vayan creando", ha señalado Goñi, en una sesión de Salud Pública organizada este miércoles con empresas y sindicatos para informarles sobre el Covid-19.

A preguntas de los asistentes en la jornada, Goñi ha detallado que el Gobierno trabaja ya en posibles medidas económicas a adoptar ante la expansión del virus, pero que se debe ver la "evolución". Así, según ha expuesto, "por ejemplo, puede que haya una necesidad mayor en cuestiones de tesorería y entonces se diseñarían medidas más orientadas a eso", o puede que sean necesarias medidas en otros ámbitos.

Por ello, ha remarcado que se irán adaptando las medidas "viendo lo que va pasando". Y ha destacado que se irán "comentando", ya que "estamos en contacto permanente convocando los consejos participativos que tenemos para tener una relación más fluida que lo habitual y estar bien coordinados".

Asimismo, sobre la suspensión de actos culturales o deportivos, la directora gerente del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), Marian Nuin, ha remarcado que se va a hacer un "análisis individual". "Se analizará cada caso y se valorará en función de algunos criterios como si es al aire libre o en espacios cerrados, el número de asistentes o que vengan personas de otras comunidades", ha afirmado Nuin.

En este sentido, en la jornada se ha avanzado que este mismo miércoles se va a hacer pública una regulación para que "todos los departamentos, agentes u operadores tengan claridad" sobre cómo actuar.

También ha tomado parte en la jornada el jefe de la sección de Enfermedades Transmisibles y Vacunaciones del ISPLN, Aurelio Barricarte, que ha sido el encargado de informar sobre la transmisión del virus y explicar las medidas preventivas generales para evitar los contagios, así como las medidas a adoptar si una persona está infectada y debe estar en aislamiento en casa.

Barricarte ha subrayado que "no se ha conseguido demostrar que una persona asintomática transmita la enfermedad" y ha comentado que "la transmisión no es de cero a mil", sino que "en el inicio de los síntomas será muy poca la capacidad de transmisión y cuando el cuadro sea mayor, la transmisión será más elevada".

Ha incidido el jefe de la sección de Enfermedades Transmisibles del ISPLN que cuando se diagnostica un caso "se estudian los contactos estrechos" y ha explicado que, por ejemplo, si en una oficina con tamaño reducido, con cinco trabajadores, uno de ellos da positivo, "se considera que los compañeros son contactos estrechos y se advierte de ello para que lo comuniquen a su servicio de prevención de riesgos laborales".

"Si ese contacto estrecho tiene que estar en vigilancia durante los 14 días, lo tiene que vigilar el servicio de la propia empresa y determinar si tiene que estar de baja", ha agregado Barricarte, quien ha destacado que en el caso de haber un caso positivo en una empresa "es recomendable inmediatamente después limpiar la zona donde haya estado".

En cuanto a las empresas grandes, con más trabajadores, ha explicado que no se consideraría a todos los empleados contactos estrechos de la persona infectada, ya que no se tiene por qué haber tenido un contacto directo con ese paciente. "Es difícil dar pautas generales para todos, depende si hay comedor o no, si hay más contactos o menos", ha señalado a este respecto la directora gerente del ISPLN.

Por otro lado, sobre la posibilidad de adoptar medidas como en comunidades limítrofes que ya han cerrado los colegios, Barricarte ha subrayado que "de momento no hemos alcanzado las tasas que estas zonas geográficas tienen, por tanto, no vamos a tomar las medidas que han tomado". "Si nos siguen generando, generando y generando nuevos casos y llegamos a las cifras que han llegado ellos igual se toma algún tipo de medida similar. Pero en estos momentos no estamos en esa dinámica", ha subrayado.

También ha informado sobre el coronavirus en la jornada Jesús Castilla, del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, quien ha considerado que "estamos ante un problema de salud pública que es serio, pero no es menor que cualquiera de las ondas de gripe que tenemos". "Las ondas de gripe es un problema serio, que muchas veces se trivializa", ha remarcado.

Ha señalado que "si falla la contención, habrá que ir adecuando las dinámicas" y ha considerado que "el funcionamiento que tiene Navarra de respuesta ante las ondas gripales con pequeños retoques pueden ser adecuada para esta situación".