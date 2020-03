Hospitales y centros de salud priorizarán consultas, intervenciones y pruebas según criterios clínicos desde este lunes

"Dada la situación de epidemia de COVID-19, es fundamental garantizar la atención de la población con criterios de calidad y seguridad, minimizando los riesgos, especialmente a los y las profesionales sanitarios necesarios para continuar prestando dicha asistencia", ha destacado el Gobierno de Navarra en un comunicado.

En relación a la actividad prevista para este lunes, sólo se prevé aplazar actividad de cirugía y algunas pruebas complementarias de carácter no urgente. En este caso, los pacientes afectados están siendo ya avisados durante el día de hoy por parte de los diferentes Servicios de Admisión con objeto, además, de poder adecuar su plan de tratamiento.

Desde el Servicio Navarro de Salud se va a realizar una revisión de toda la actividad ordinaria a realizar durante las próximas semanas. Se trabaja ya en los diferentes centros, con el apoyo de los profesionales y de los correspondientes Servicios de Admisión, en identificar la atención sanitaria no demorable y priorizarla sobre el resto.

Siempre que sea posible se facilitará la atención no presencial en lugar de los desplazamientos a los centros sanitarios.

Los pacientes serán informados, por parte de los Servicios de Adminisión, de los posibles aplazamientos telefónicamente o vía SMS. De igual modo, se prevé que, en determinados supuestos, los equipos sanitarios realicen contacto telefónico con los pacientes para evaluar su situación y determinar las medidas a tomar en cada caso.

No obstante, si alguna persona considera que no es imprescindible acudir a su cita, su ausencia se considerará justificada y, por consiguiente, en próximas fechas se contactará con ella para asignarle una nueva cita. En el contexto actual no será necesario el aviso previo al centro sanitario.

Los ciudadanos que lo deseen pueden aclarar todas sus dudas en los siguientes números de atención telefónica: Complejo Hospitalario de Navarra: 848422020 / 848422222; Clínica Ubarmin: 848428123; Hospital Reina Sofía de Tudela: 848434100 ; Hospital García Orcoyen de Estella: 848435002; Salud Mental: 848429067 / 848429256; y en relación a los Centros de Salud, Consultorios y Centros de atención a la salud sexual y reproductiva, en sus números habituales de atención.

GARANTIZADA LA ATENCIÓN SANITARIA EN LOS SERVICIOS IMPRESCINDIBLE

Desde el SNS se garantiza la atención de procesos urgentes y no demorables en Atención Primaria (Centros de Salud y Consultorios). Igualmente, está garantizada la atención sanitaria en los centros especializados en aquellos servicios que resultan imprescindibles para el desarrollo de la actividad de los centros en los siguientes términos:

- Hospitalización al 100% de la capacidad logística.

- Servicios que desarrollan actividad pautada (Hemodiálisis, Tratamiento Oncológico en el Hospital de Día, Tratamiento en el Hospital de Día de Hematología, Atención a pacientes en tratamiento continuado en la Unidad del Dolor, Tratamientos de Radioterapia, simulación y planificación, y en Rehabilitación la atención a pacientes preferentes y hospitalizados).

- Toda intervención quirúrgica de carácter urgente y toda la actividad en Urgencias, UCI, URPA, Coronaria, Unidad de Ictus, Área de Partos y unidades asimilables.

- La realización de la ecografía de la semana 20 y amniocentesis.Servicio de Farmacia: la atención a pacientes hospitalizados, tratamientos oncológicos y pautados.

- Banco de Sangre y Tejidos de Navarra: la extracción de hemoderivados para el suministro a los Centros Hospitalarios de la Comunidad Foral de Navarra

- El funcionamiento de la Coordinación de Trasplantes.

Finalmente, los profesionales de Salud Mental tendrán una actitud proactiva poniéndose en contacto por teléfono con cada uno de los pacientes. Además, se atenderá de modo individual presencial a aquellos que lo requieran por su situación psicopatologica así como a demanda de la persona usuaria.