I-E propone aumentar el gravamen en el Impuesto de Sociedades para "duplicar la recaudación"

En concreto, I-E pide aumentar del 28% al 35% el tipo de gravamen para las grandes empresas y aumentar el tipo de tributación mínima para las grandes empresas del 18% al 25%.

Asimismo, plantea reducir del 70% al 50% (empresas con cifra de negocios inferior a 60 millones de euros) y al 25% (empresas con cifra de negocios superior a 60 millones) la reducción de bases liquidables positivas con las pérdidas de ejercicios anteriores.

También pide en sus enmiendas reducir de quince años a siete años el periodo para la compensación de bases liquidables positivas con pérdidas de años anteriores, eliminar la reducción sin limitación de 1 millón de euros de las bases liquidables positivas con las pérdidas de años anteriores, eliminar las reducciones de la tributación mínima(no podrá ser rebajada con deducciones adicionales como ahora sucede) y reducir la deducción por Investigación y Desarrollo de hasta el 50% actual de la cuota líquida al 25%.

I-E ha afirmado en una nota que sus enmiendas buscan "acabar en Navarra con el paraíso fiscal del Impuesto de Sociedades" y ha considera que en la actualidad este impuesto "presenta una serie de agujeros negros y trampas que permiten a las empresas, fundamentalmente a las grandes empresas, tributar a la Hacienda Pública una parte marginal e insuficiente de sus abultados y crecientes en los últimos años beneficios empresariales".

Según Izquierda-Ezkerra, "el impuesto está atravesado por toda una serie de agujeros negros que conducen a una irrisoria recaudación fiscal: tipos de gravamen bajos, tributaciones mínimas escasas y agujereadas por una normativa que las reduce todavía más, abuso de las compensaciones de bases negativas, menú pantagruélico de deducciones y reducciones en la tributación de los beneficios". "Todo ello nos ha llevado a un escenario que solo podemos calificar de latrocinio legalizado a la mayoría social y en especial a las clases trabajadoras, que aportan la mayoría de la recaudación por IRPF e IVA", ha dicho.

En esta línea, ha asegurado que "mientras el IRPF aporta el 39% de la recaudación y el IVA el 34%, las empresas, a través del Impuesto de Sociedades, apenas superan el 5%".

Por otro lado, I-E ha señalado que "no solo estamos ante un problema de justicia fiscal, estamos también ante un problema de insostenibilidad del Estado social: educación, salud, derechos sociales, pensiones". "Si no acabamos con el paraíso fiscal del que hoy disfrutan las empresas no se podrá sostener a medio plazo el Estado social. Por ello es inaplazable abordar de forma inmediata la corrección de este gravísimo desequilibrio", ha asegurado.

Sin embargo, ha considerado que el Gobierno de Navarra, en las medidas fiscales que ha remitido al Parlamento, "no propone nada para abordar esta trascendental cuestión". "Incluso, por el contrario, hace alguna propuesta que profundiza en el cáncer fiscal que sufrimos como es la exención total de la tributación en el Impuesto sobre el Patrimonio de los bienes afectos a actividades empresariales", ha añadido.

I-E ha señalado que el Impuesto de Sociedades "necesita de una transformación y reforma más profunda y amplia" de la que propone a través de sus trece enmiendas, pero "en todo caso lo que ahora proponemos con urgencia es una corrección que aumente con rapidez su eficacia recaudatoria". "Doblar la recaudación actual, pasar de una aportación a la recaudación total del 5% al 10%, seguirá siendo insuficiente pero en este momento es un primer paso imprescindible para caminar en la senda de la sostenibilidad del Estado social en Navarra. Eso es lo que pretendemos y proponemos desde Izquierda-Ezkerra a la vista de la inacción y pasividad del Gobierno de Navarra", ha apuntado.