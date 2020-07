Una obra del IES Navarro Villoslada gana los Premios Buero de Teatro Joven de Coca-Cola

El IES Navarro Villoslada, de Pamplona, con su obra 'Personajas', sobre personajes femeninos ilustres de la literatura que emprenden una lucha por la visibilidad de la mujer de la mano de un joven Youtuber; y Heliotropo Teatro, de la Escuela de Cartagena, con una adaptación de 'Las Bicicletas son para el verano', han ganado la XVII edición de los Premios Buero de Teatro Joven de Coca-Cola.

Un total de 344 grupos han participado en la presente edición del certamen, que anunció los premiados en una gala virtual rodada en el teatro que da nombre al concurso, el Buero Vallejo de Guadalajara. En ella, el actor malagueño Antonio Banderas apareció por sorpresa para felicitar a los participantes por su trabajo, a los que definió como el "futuro del teatro español".

Sergio Peris-Mencheta, Manuel Galiana, Antonio Resines, María Adánez, Carlos Hipólito, Juan Echanove, Cayetana Guillén-Cuervo o Emilio Gutiérrez-Caba también enviaron mensajes de reconocimiento y ánimo a los participantes para que continúen disfrutando del teatro.

En su primera edición como directora de la Fundación Coca-Cola, Beatriz Osuna destacó en su intervención que el talento de los jóvenes ha brillado incluso en las condiciones más complicadas. También ha recalcado que la pasión por el teatro de los participantes ayuda a los demás a ver el mundo de una manera más rica e interesante. La propia Osuna fue la encargada de desvelar el nombre del ganador escolar, en una gala en la que Amaya de Miguel, directora del INAEM, entregó el galardón al ganador no escolar.

El jurado nacional ha reconocido el gran nivel de las propuestas recibidas en una edición que tuvo que adaptarse a la coyuntura actual. Ante esta, Coca-Cola decidió redoblar su apuesta por el talento joven, ampliando las oportunidades de participar en los Premios Buero y celebrando la final en formato gala virtual para que pudiera llegar a los 6.880 jóvenes que han participado en esta edición.

El palmarés de la categoría escolar se cierra con segundo puesto nacional para el conjunto del IES Pintor Juan Lara y el IES Vega de Guadalete, de Cádiz, con su obra 'Mujer y qué'. El tercer premio ha sido concedido 'ex aequo' al IES Ramón Berenger IV, de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), por su adaptación de 'Fuenteovejuna' y al IES Ramón y Cajal, de Murcia, por su adaptación de la obra de Lin-Manuel Miranda 'In the heights'.

La 17 edición de los Premios Buero ha recibido propuestas de 344 grupos formados por 6.880 jóvenes de todos los rincones del país. Las obras finalistas han destacado por ser una combinación de montajes originales con temáticas sociales con la mujer como protagonista, desde la desigualdad de género hasta su visibilidad, así como adaptaciones de los mencionados de Lope de Vega, Federico García Lorca, Fernando Fernán Gómez o Lin-Manuel Miranda.