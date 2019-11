Imputado por darse a la fuga, conduciendo sin carne y dar positivo en drogas

Los hechos se produjeron este jueves por la tarde en la NA-134 (Eje del Ebro) a la altura de Arguedas. La patrulla observó un turismo cuyo conductor es conocido por sus antecedentes policiales. Al percatarse de la presencia policial emprendió la huida a gran velocidad, adelantando vehículos de forma temeraria y siendo perdido de vista, ha informado la Policía Foral.

Posteriormente fue localizado en el centro urbano de Tudela, donde se le dio el alto reglamentario. La patrulla le sometió a la prueba de drogas, que fue positiva en cuatro sustancias -cocaína, cannabis, anfetamina, metanfetamina- lo que supuso una denuncia de 1.000 euros y 6 puntos. En el cacheo superficial se le incautaron dos bolsitas de speed, infracción grave a la Ley de Seguridad Ciudadana que supone una sanción mínima de 600 euros.

Hay que sumar a la actuación, ha añadido la Policía, la denuncia administrativa por conducir temerariamente al huir de la policía en la NA-134 (500 euros y 6 puntos).

Al comprobar la documentación del vehículo y del conductor se confirmó que no tenía permiso de conducir por pérdida total de puntos y no haber realizado el curso de reeducación y sensibilización vial, por lo que se le imputó un delito contra la seguridad vialque implica su personación en el juzgado de guardia de Tudela la próxima semana. Del vehículo se hizo cargo otra persona, para no ser inmovilizado.