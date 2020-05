Imputado por sustraer 150 quesos valorados en más de 3.000 euros de una empresa

Las investigaciones comenzaron a raíz de una denuncia presentada en la oficina de Atención al Ciudadano del Puesto de la Guardia Civil de Alsasua, en la que un vecino de la localidad y copropietario de una empresa de fabricación de quesos con denominación de origen, denunció un robo en su fábrica de 150 quesos, que tenían un valor de 3.000 euros.

Durante las investigaciones realizadas por la Guardia Civil de Alsasua, se tuvo conocimiento de una actuación por parte de agentes de seguridad ciudadana pertenecientes al Puesto de la Guardia Civil de San Asensio (La Rioja), quienes interceptaron un vehículo que portaba en su interior una gran cantidad de quesos, similares a los sustraídos.

El conductor no aportaba una información concreta del origen de los quesos y se trataba de una cantidad muy grande y, por lo tanto, inusual para un particular que no aportó documento de compra. Los agentes realizaron una diligencia preventiva e inmovilizaron los quesos hasta conocer su origen.

Al tener conocimiento de esos hechos se inició una coordinación entre las dos unidades de Guardia Civil en las que los agentes hallaron pruebas suficientes de que los quesos que transportaba en el vehículo interceptado por los agentes de la Comandancia de la Rioja eran los quesos sustraídos y objeto de la investigación.

Por tanto, el Puesto de la Guardia Civil de Alsasua procedió a la imputación como investigado de varón de 42 años y vecino de La Rioja como presunto autor de un delito de hurto, ha informado el Instituto Armado en un comunicado.