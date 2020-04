Maeztu dice que el Gobierno ha realizado 4.700 test en residencias y ha contratado más personal

La consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, María Carmen Maeztu, ha afirmado tras las críticas de algunas residencias sobre la gestión del Ejecutivo, que se han realizado ya unas 4.700 pruebas de coronavirus en las residencias y se ha contratado a profesionales para reforzar los centros que así lo requerían.

En respuesta a un comunicado de la Asociación Navarra de Entidades Asistenciales (ANEA), la consejera ha asegurado, a preguntas de los medios al término de una rueda de prensa, que "el Departamento siempre tiene que estar abierto y escuchar las críticas que nos llegan de todos los sectores, pero sí que es necesario recalcar que en este comunicado hay varias inexactitudes que querría aclarar".

Maeztu ha asegurado que el Gobierno ha mantenido dos reuniones con esta asociación y tiene prevista otra para la próxima semana, y además ella misma ha mantenido contacto diario con esta entidad para "recoger y palpar la situación en la que estaban".

Además, la consejera ha afirmado que "se han estado realizando test de manera generalizada". "Se han realizado unos 4.700 PCR y test rápidos", ha indicado. También ha señalado que en una reunión la propia ANEA "reconoció que el suministro y el reparto de equipos de protección individual se había hecho con criterios de proporcionalidad y equidad por parte del Departamento de Salud, y que desde el Departamento de Derechos Sociales hemos completado ese reparto".

Sobre la queja de la asociación de que no se le ha consultado en la elaboración de protocolos, Maeztu ha señalado que "tratándose de una situación de alerta, era lógico que el Departamento de Salud tratara de dar una respuesta lo más rápida posible". "Sí que debo decir que recogimos las aportaciones que hicieron a este protocolo y que se ha ido modificando a lo largo de este mes y medio largo", ha apuntado.

Asimimo, la consejera ha asegurado que el Departamento de Derechos Sociales ha contratado 157 personas y siete directores para las residencias y ha puesto en marcha una bolsa de empleo con 5.582 personas para estos centros. También ha contratado a tres médicos, 41 enfermeras y cinco técnicos auxiliares.

Por otro lado, sobre la petición de ANEA de que no se utilizaran criterios de edad para el acceso de personas mayores a tratamientos sanitarios especializados, la consejera ha afirmado que es algo que "no ha ocurrido en Navarra en ningún momento". "La gravedad de esta acusación me hace insistir en que no se ha dado en Navarra la situación de que nadie haya quedado en las residencias sin atender y sin derivar a los hospitales", ha asegurado.