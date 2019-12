Maya dice que el rechazo a los presupuestos de Pamplona se debe a "decisiones preconcebidas de antemano"

Enrique Maya ha reconocido que "no esperaba tener unos presupuestos viendo la actitud que ya estaban manifestando los distintos grupos". En este sentido, ha destacado que "ya dijo Maite Esporrín -PSN-" que el rechazo a las cuentas "no obedecía a razones de Pamplona". Y ha reprochado que los ciudadanos de Pamplona "van a pagar esta decisión que ha tomado el PSN de vincular lo que pase en Navarra con lo que pase en Pamplona".

Para el alcalde, "ha habido una especie de teatralización del presupuesto, queriendo hacer ver que no me quería reunir". Algo que "no es cierto", ha subrayado Maya, que ha afirmado que se ha reunido con PSN y Geroa Bai, y ha criticado que "no hemos podido llegar a debatir el presupuesto de Pamplona porque ha habido un impedimento absoluto por decisiones ya preconcebidas de antemano".

En este sentido, ha reprochado que el PSN pida la inclusión de determinadas cuestiones en el presupuesto que "ya están" en su mayoría, mientras que el resto "muy rápidamente lo podríamos haber solucionado hablando". "No es serio y es una pena que el resultado final, a través de las prórrogas y las modificaciones, es que va a haber menos posibilidad de inversión en Pamplona por esta forma de actuar de la oposición", ha subrayado.

Maya ha explicado que presentará los presupuestos prorrogados antes de final de año y "empezaré otra vez a moverme para intentar acordar las modificaciones presupuestarias para paliar el problema que ahora tenemos con el prorrogado".

Preguntado por la propuesta de EH Bildu de acordar con PSN y Geroa Bai "otras inversiones", Enrique Maya ha contestado que "es entendible" desde el punto de vista de la coalición abertzale, que busca "hacer piña" con los 14 votos de la oposición "sin Navarra Suma". Sin embargo, ha considerado que "es absurdo porque lo lógico sería acordar esas modificaciones presupuestarias con la mayor parte de grupos y es lo que yo voy a intentar".

"Yo ya tengo mucha experiencia en presupuestos prorrogados, este va a ser el quinto, y sé cómo funcionan, porque si nos quedásemos con los prorrogados ya saben los partidos de la oposición que tendríamos que parar máquinas en unas cuantas cosas", ha resaltado.

"Vamos a dejarnos de teatralizar y de esta especie de guerrillas entre los partidos", ha reclamado Maya que ha destacado que en la Comisión de Urbanismo de este miércoles ha habido "unos consensos totales y absolutos en lo que es interesante para Pamplona".

Enrique Maya ha opinado que "es malo para Pamplona este teatro permanente derivado encima de razones que no son propias de Pamplona" sino que "vienen del Gobierno de Navarra y de lo que está pasando en el Parlamento de Navarra".