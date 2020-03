Maya propondrá a la oposición un nuevo presupuesto ante las nuevas circunstancias por el coronavirus

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha afirmado que el gobierno municipal está trabajando para "proponer a la oposición un nuevo presupuesto", ya que "no nos vale el presupuesto anterior" para las circunstancias actuales por las consecuencias del coronavirus.

"Son otras circunstancias, igual hay menos ingresos, igual hay que reducir impuestos o bajar muchas cosas que antes no eran pensables. Es otro chip, tenemos que cambiar ese chip", ha manifestado Maya en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.

El alcalde ha reconocido que está llevando la situación actual con "bastante estrés" porque es "una situación nueva, difícil, que te obliga a tomar muchas decisiones en poco tiempo", pero ha expresado "tranquilidad" porque "estamos haciendo las cosas bien".

En este sentido, ha dado las gracias a los ciudadanos porque "el comportamiento está siendo ejemplar" y ha afirmado que "han sido cuatro contados" los que han incumplido las medidas adoptadas tras decretarse el estado de alarma. "Muy orgulloso digo gracias a los pamploneses y pamplonesas por su comprensión de estas medidas tan difíciles", ha manifestado.

Ha explicado el alcalde que todos los días se están reuniendo los portavoces de todos los grupos municipales, manteniendo las recomendaciones sanitarias, y ha agradecido la colaboración que está existiendo. "Todo el mundo aporta ideas, hay una absoluta transparencia", ha señalado Maya, quien ha destacado que "en estos momentos de crisis ves formas de trabajo que habría que hacerlas también cuando no hay crisis".

Además, el primer edil pamplonés ha detallado que desde el Ayuntamiento se están analizando las consecuencias económicas del coronavirus y ha avanzado que se están reconsiderando todos los impuestos municipales para ver "cómo podemos dilatar los pagos e incluso, a través de las medidas legales, cambiar impuestos si es necesario porque es una situación de crisis".

"No puedo pedir un esfuerzo al ciudadano para que paguen impuestos para después hacer un nuevo parking. No es el momento, a lo mejor tenemos que parar obras porque no es tan prioritario como otras cuestiones", ha planteado.

Para el alcalde de Pamplona, la crisis del coronavirus supone "un antes y un después en ese chip" y ha considerado que "igual tenemos que pensar menos en algunas cuestiones que hasta hace poco pensábamos y pensar otras". "Igual tenemos que hacer una bajada de impuestos; igual no es el momento de hacer ahora carriles bicis o edificios", ha apuntado, para subrayar que la ciudad "va a seguir funcionando, aunque tengamos que cambiar las prioridades".

SANFERMINES

Sobre las consecuencias que puede tener el coronavirus de cara a los Sanfermines, Maya ha afirmado que lo que se está viviendo es "un antes y un después". "Esta es una gran crisis mundial, nos hace entender que en el fondo somos muy débiles y muy pequeños, que a veces nos hemos enzarzado en cuestiones que ahora nos parece alucinantes. Hace un mes había una enorme bronca sobre quién tiraba el chupinazo y ahora la preocupación se si habrá chupinazo o no", ha declarado.

A su juicio, "no es descartable ni muchísimo menos que podamos celebrar los Sanfermines, claro que sí". Y ha remarcado que "otra cosa es que cuando lleguen las distintas fiestas, en función de cómo vaya el virus, igual hay que tomar algunas medidas especiales de higiene o de aforo".