Na+ critica que Sánchez será presidente si cuenta con Bildu y ERC, y Bildu dice que sus votos serán "determinantes"

El portavoz de Navarra Suma en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, ha manifestado que "es evidente que Pedro Sánchez será presidente si cuenta con los apoyos de ERC y de Bildu y si no, no será presidente". "Es algo claro, más claro que ayer", ha dicho, para indicar que "no es bueno que decidan quién es el presidente aquellos que quieren romper España".

Esparza ha afirmado que "nosotros nos hemos presentado a las elecciones generales con el objetivo de que el independentismo, ni catalán ni vasco, decida quien preside España".

Por su parte, Koldo Martínez, de Geroa Bai, ha esperado que el preacuerdo firmado entre PSOE y Unidas Podemos "dé origen a un Gobierno estable, progresista y plural, un gobierno que necesita el Estado desde hace mucho tiempo". "Ya era hora de que los líderes del Estado fueran capaces de emular a los diferentes partidos en Navarra que hemos sido capaces de acordar un programa por encima de nuestras diferencias", ha dicho.

Según ha expuesto, "que el PNV tenga un escaño menos, que de partida tiene buena disposición a apoyar ese Gobierno, puede dificultar". "Pero esperamos que prime la cordura entre los partidos del Estado para ser capaces de superar diferencias y consolidar un Gobierno", ha comentado, para añadir que "la ciudadanía ha querido que EH Bildu tenga los resultados que ha tenido y hay que contar con ellos en un sentido o en otro".

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha señalado que "da cierta sensación de frivolidad entre la ciudadanía que, después de seis meses mareando la perdiz y abocado a una nueva convocatoria electoral, en 48 horas se hayan puesto de acuerdo". "La pelota está en el tejado de Unidas Podemos y el PSOE", ha comentado, para indicar que "el preacuerdo tiene que tener mayor nivel de concreción y abordar una agenda para la democratización del Estado".

Ha manifestado que EH Bildu es "muy consciente" de que sus votos "van a ser determinantes". "Nuestra hoja de ruta va a ser la declaración firmada con el conjunto de fuerzas soberanistas del Estado", ha comentado, para pedir que "se dé solución al conflicto territorial y político del Estado español, al tema de los presos y dar la vuelta al tema de los recortes sociales y al recorte de libertades".

Desde Podemos, Mikel Buil ha comentado, sobre el preacuerdo, que "Podemos no se ha movido de su posición". "Para tener un Gobierno estable hacía falta una coalición", ha expuesto, para afirmar que "las cosas importantes no siempre se consiguen a la primera". "Estamos ya donde debíamos haber estado hace seis meses, con un programa que supone una plataforma integradora de otros partidos", ha añadido.

Según ha comentado, "toca ahora trabajar mucho para conseguir los votos necesarios para una investidura". Y sobre si EH Bildu podría tener protagonismo para que el Ejecutivo salga adelante, ha dicho que "podría" pero "hay que trabajarlo con discreción y valorarlo". "No descartaría una abstención ni de ERC ni de EH Bildu y hay que valorar sus condiciones", ha agregado.

Finalmente, la parlamentaria de I-E, Marisa de Simón, ha señalado que el preacuerdo es una "buena noticia" que "quiere decir que se abre el camino a un Gobierno alternativo a las derechas". "Hay que negociar un programa con fuertes contenidos de izquierdas", ha opinado y ha señalado que debería incluir la derogación de la reforma laboral, la actualización de las pensiones, la derogación de la ley Mordaza o de la ley de Estabilidad Presupuestaria.

Sobre si IU estará en el Gobierno de coalición, ha comentado que no puede responder porque "la decisión la toman por referéndum nuestra afiliación y nuestro censo de simpatizantes". "Espero que haya un programa de gobierno de izquierdas que permita que nuestra afiliación pueda votar a favor de una entrada en el Gobierno, ¿por qué no?", ha comentado.