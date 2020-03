Navarra organiza una sesión de trabajo con la Comisión Europea para mejorar la comunicación de las políticas europeas

La reunión se ha desarrollado en el marco del informe de opinión que el director general de Acción Exterior, Mikel Irujo, está realizando para el Comité Europeo de las Regiones, sobre indicadores de innovación y su impacto en el diseño de estrategias regionales. En la reunión ha participado el jefe de unidad de política de innovación e inversiones para el crecimiento, Mark Nicklas así como la directora de la red ERRIN, Pirita Lindholm.

Esta primera reunión ha servido para contrastar puntos de vista, explorar posibles acciones conjuntas y determinar el papel que el Comité de las Regiones como bisagra de comunicación entre las instituciones europeas y las regiones. El informe de opinión cuyo ponente es el director general de acción exterior, Mikel Irujo, será debatido en Bruselas el próximo 27 de abril, en la comisión de Política Social, Educación, Empleo, Investigación y Cultura (SEDEC) del Comité de las Regiones, ha informado el Gobierno de Navarra en un comunicado.

La Unión Europea se está preparando en este momento para el nuevo periodo financiero 2021-2027, en el cual entrarán a aplicarse nuevas políticas sobre digitalización, medio ambiente ('pacto verde') o innovación, entre otras. La puesta en funcionamiento de todas estas políticas recae "mayoritariamente" en las regiones, que acaban implementando y aplicando un 80% del presupuesto total de la UE.

Por este motivo, el Comité de las Regiones está estudiando nuevas formas de comunicar mejor las múltiples iniciativas que van a ir aprobándose. En concreto, la UE dispone de una serie de indicadores como el Regional Innovation Monitor Plus, European Regional Competitiveness Index, Research and Innovation Observatory - Horizon 2020 Policy Support Facility, Innobarometer, EU Industrial R&D Investment Scoreboard, Digital Transformation Scoreboard, Europea Public Sector Innovation Scoreboard o el Community Innovation Survey (CIS), o el Regional Innovation Scoreboard, entre otros, pero no van acompañados de ningún tipo de recomendaciones o análisis por parte de las regiones de la correcta o incorrecta aplicación de las políticas de la Unión Europea.