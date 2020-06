Navarra Suma, Geroa Bai y EH Bildu piden al Gobierno que concrete la dotación económica para el Plan Reactivar

Estos tres grupos han coincidido en señalar, al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, que la respuesta del Gobierno no es suficiente, dado que no ha ofrecido cifras económicas concretas, sino que ha trasladado que obtendrá los fondos necesarios a través del endeudamiento y de fondos europeos y estatales.

Así, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha calificado como "tomadura de pelo" la respuesta del Gobierno, que "no ha estado a la altura". "Le hemos pedido de nuevo que nos envíe el cuadro financiero porque damos por hecho que el Gobierno de Navarra algún cuadro financiero tendrá, ¿o no está trabajando con ninguna previsión económica? El Gobierno no quería configurar un espacio de debate y propuesta en el ámbito parlamentario y ahora lo que estamos viendo es que se nos niega información. Si el Gobierno tiene el cuadro y no nos los está dando, mal, pero si el Gobierno no tiene cuadro financiero, peor todavía. Nos está conduciendo a ciegas", ha dicho.

En cambio, el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha afirmado que el Gobierno ha ofrecido una respuesta "acorde con la realidad económica que existe ahora mismo". "El Gobierno ha trasladado la información de dónde pueden venir esos fondos", ha dicho, para citar los fondos europeos, los 16.000 millones anunciados por el Gobierno de España para las Comunidades, el endeudamiento y la posibilidad de que los ayuntamientos dispongan de sus remanentes. "Dice de dónde puede venir y falta concretarlo con las reuniones bilaterales con el Gobierno de España", ha señalado.

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha considerado que la respuesta del Gobierno es "excesivamente escueta para la materia que necesitamos trabajar". "Creo que el conjunto de los portavoces hemos comprendido la dificultad que entraña hacer una información taxativa y definitiva sobre el cuadro económico en el que nos vamos a mover en los próximos meses, pero es cierto que necesitamos un mínimo mimbre económico en el que poder movernos con cierta seguridad", ha explicado, para plantear la posibilidad de que el Gobierno vaya remitiendo los datos conforme la comisión parlamentaria esté haciendo su trabajo.

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, se ha mostrado "sorprendida por la raquítica respuesta del Gobierno de Navarra, que en un párrafo viene a decir que el objetivo del Gobierno es contar con todos los recursos financieros vengan de donde vengan: endeudamiento, fondos europeos, el fondo estatal". Así, ha criticado que el Ejecutivo "ni siquiera" ha ofrecido "una aproximación" sobre los datos económicos que maneja.

La parlamentaria foral ha señalado que, "entendiendo que es complicado tener certidumbre, si la semana que viene vamos a empezar a debatir propuestas, nos parece que el Gobierno de Navarra tendría que tener una aproximación". "No me gustaría pensar que muchas de las propuestas aprobadas en el Parlamento se van a quedar en un brindis al sol", ha apuntado.