Navarra Suma cree que el Gobierno foral tendrá que hacer recortes, opción que rechazan otros grupos

Al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, el parlamentario de Navarra Suma Carlos Pérez Nievas ha afirmado que "estamos oyendo mensajes que tratan a la ciudadanía como niños, es un Gobierno infantil que no quiere enfrentar la realidad". "El propio Gobierno de Navarra ha reconocido que faltan 800 millones de ingresos y que hay un gasto de 160 millones para salud que no tenía. Tiene que empezar a recortar, hay que quitar de un sitio para poner en otro, hay que buscar más deuda y hay que buscar dinero, eso hay que decirle a la gente y eso es duro", ha dicho, para señalar que en la anterior crisis las fuerzas que ahora componen Navarra Suma "tuvieron que enfrentarse a recortes tratando de mantener los servicios públicos, cosa que se consiguió".

Por el contrario, el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha afirmado que antes de hablar de recortes "hay todavía margen porque no sabemos cómo va a funcionar la reactivación de la economía con este paso de fases, no sabemos cuánto dinero de fondos europeos y del Gobierno de España va a venir a Navarra". "Dijimos que había que reorientar el presupuesto priorizando las cuestiones más necesarias que ahora tiene la sociedad. Y también había que poner el acento en cuestiones como la innovación, la investigación, el aumento de los avales, la ayuda a los autónomos o el nicho de empleo verde", ha asegurado, para señalar que se deberá analizar qué partidas presupuestarias no es posible ejecutar para poder contar también con ese dinero.

La parlamentaria de Geroa Bai María Solana ha asegurado que "no es una opción recortar", aunque ha señalado que "van a variar los presupuestos, porque si estamos a pie de calle sabemos que hay cuestiones que van a ser imposible ejecutarse". "Antes de hablar de recortes hay muchas alternativas que explicar y muchos números que conocer. Las prioridades de Geroa Bai son la defensa de las políticas sociales, el Estado de Bienestar y poner a la persona en el centro", ha dicho, para reclamar que Navarra emita deuda y que los ayuntamientos puedan disponer de sus remanentes, "porque si hacemos eso nos estaremos alejando más de la necesidad de recortar".

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha apuntado que abordar la política presupuestaria es "uno de los retos de las próximas semanas y meses, y lo que hay que tener claro es el horizonte, priorizar e invertir en lo público". Según ha explicado, plantearán propuestas más concretas en ese sentido.

Desde Podemos, Ainhoa Aznárez ha afirmado que "recortar en derechos sería volver a episodios que vimos en Navarra, y los derechos adquiridos los tenemos que mantener y que no pague la misma gente esta crisis".

La parlamentaria de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha pedido abordar una reforma fiscal para modificar el sistema tributario "regresivo" que, en su opinión, rige actualmente, y ha afirmado que, más allá de que Navarra participe de los fondos del Estado, debe adoptar sus propias medidas fiscales. "Además del endeudamiento, podemos arbitrar medidas para combatir el fraude y la evasión fiscal", ha dicho.