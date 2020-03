Navarra Televisión emite este jueves el concierto del centenario de La Pamplonesa

La retransmisión será a partir de las 20.30 horas. En el concierto, La Pamplonesa estuvo acompañada por las Bandas de Txistularis y gaiteros del Ayuntamiento de Pamplona, la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Pamplona, el grupo de dantzas Duguna, el Orfeón Pamplonés, el grupo Beat-Less y artistas como Javier Erro, Natalia Lacunza y Serafín Zubiri entre otros.

A lo largo del concierto se podrán escuchar canciones como 'La chica de Ipanema', 'Cruz de Navajas', 'All you need is love' o 'Vivir así es morir de amor'. Serán más de dos horas de un espectáculo que tendrá como colofón la interpretación de 'Carmina Burana', el 'Vals de Astrain', 'La Dominguera' y 'La Polonesa', ha detallado en una nota la televisión autonómica.

El concierto 'La Pamplonesa y sus amigos. Beti elkarrekin' se emitirá este jueves a las 20.30 horas y podrá seguirse también a través de la web www.natv.es