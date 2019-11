El PSN pide a Navarra Suma que "cambie ciertas actitudes" y "no permanezca en la confrontación y el conflicto"

El portavoz del PSN en el Parlamento foral, Ramón Alzórriz, ha pedido a Navarra Suma que "cambie ciertas actitudes" después de que este miércoles realizara "cero" propuestas al Gobierno en la reunión para negociar Presupuestos y le ha instado a que "no permanezca en la confrontación y el conflicto".

En declaraciones a los medios de comunicación, Alzórriz ha mostrado su "satisfacción" por "la apertura al diálogo" por parte del Gobierno en torno a los Presupuestos para el año que viene y ha señalado que "hay un marco dentro del anteproyecto que está muy definido, que es el acuerdo de legislatura alcanzado por las cuatro fuerzas políticas -PSN, Geroa Bai, Podemos e I-E-".

Ha esperado que "cambien ciertas actitudes" de Navarra Suma y "entren dentro de una senda de diálogo y positividad para mejorar la vida de la gente y no permanezcan en una confrontación y un conflicto permanente para destruir y no construir".

Alzórriz ha puesto en valor la posición del Ejecutivo de "iniciar un diálogo" y ha aseverado que "no admite vetos". "Quiere escuchar qué propuestas realizan el resto de grupos que no están dentro del cuatripartito y dentro de esa escucha habrá diálogo y habrá negociación", ha dicho, para señalar que "si hay cuestiones a mejorar que se pongan encima de la mesa".

Ha explicado que las reuniones entre las cuatro fuerzas son "habituales" y "continuas" y "como no hay mayoría que sustente el anteproyecto hay que buscar acuerdos entre diferentes para sacarlo adelante". "La gente nos demanda acuerdos para llevar adelante las políticas de la gente", ha continuado, para indicar que "en todas las cuadrillas hay personas diferentes y todos nos entendemos y salimos juntos".

Alzórriz se ha preguntado "qué propone" Navarra Suma al Gobierno; "¿bajar impuestos para privatizar servicios? Ese no es el modelo ni del Partido Socialista ni de este Gobierno". "Muchas veces el portavoz de Navarra Suma me recuerda a la película Naúfrago: Javier Esparza habla con un coco y como el coco no le responde nada pues se cree todo lo que dice, pero la realidad es que hay que ir con actitud proactiva para llegar a acuerdos, si no, se está buscando un relato para decir no y el Gobierno busca un relato para aprobar unos Presupuestos".

Ha insistido en que Navarra Suma realizó ayer "cero" propuestas al Ejecutivo y "el PSN sí se ha movido, con tres propuestas de ley en materia fiscal, uno de ellos reclamado por Navarra Suma". Preguntado si el Gobierno estaría dispuesto a modificarlos para llegar a un acuerdo, Alzórriz ha dicho que "si hay alguna medida que beneficia al conjunto de la ciudadanía y puede ayudar a mejorar los servicios públicos, el Gobierno haría caso".

Según ha continuado, "si las propuestas que va a realizar Navarra Suma son propuestas para reducir impuestos, por lo tanto para empeorar los servicios públicos y para privatizar determinados servicios, por ahí no nos va a encontrar ni al Partido Socialista ni este Gobierno".

El socialista ha añadido que "nosotros no descartamos nada", que "propongan" y "lo estudiaremos". Ha pedido a Navarra Suma que "no esté permanentemente en el conflicto". "Yo no oigo propuestas, oigo exabruptos contra el Partido Socialista, oigo comentarios como ¿quién confía en el Partido Socialista?", ha dicho, para indicar que "la sociedad navarra confía en el PSN".

Ha añadido que "si hay determinados partidos que abandonan el diálogo y se instalan en el partido diciendo que los demás no quieren hacer lo que dicen, quien se autoexcluye no es quien llama al dialogo sino quien no permite ni quiere ese diálogo".