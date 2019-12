Pamplona acogerá la 14ª edición de Punto de Vista del 2 al 7 de marzo

El Festival Internacional de Cine Documental, Punto de Vista, celebrará en Pamplona su 14ª edición del 2 al 7 de marzo de 2020, congregando a profesionales y personas aficionadas al cine de no ficción.

El festival ha avanzado este miércoles los primeros detalles de su programación y ha hecho pública la imagen que le representará. Las propuestas de programación de Punto de Vista se organizarán de nuevo en siete grandes apartados cuyos contenidos se irán dando a conocer antes de la celebración del festival: Sección Oficial, Retrospectivas, Dokbizia, Punto de Vista Labs, Focos Contemporáneos, Sesiones Especiales y Programa Educativo.

Sobre los avances de programación cabe destacar que Oskar Alegría, director artístico de Punto de Vista de 2013 a 2016, será el encargado de inaugurar este año el festival con 'Zumiriki', su última película estrenada en el último Mostra de Cine de Venecia y ganadora del premio a la Mejor Película Las Nuevas Olas-No Ficción en el Festival Internacional de Cine de Sevilla. En el filme, el cineasta navarro se encierra en una cabaña de madera construida en forma de memoria dentro del bosque de su infancia junto al río Arga. Alegria vivió allí completamente solo durante cuatro meses en pleno contacto con la naturaleza. 'Zumiriki' es una antigua voz vasca que significa 'isla en el centro del río'.

Por otro lado, se ha desvelado la imagen que representará esta edición de Punto de Vista y que un año más ha sido creada por el diseñador Dani Sanchis. El concepto gira sobre la idea oceánica que atraviesa parte de la programación. En los tres carteles que la componen se encuentra el azul como pulsión, el océano reconstruido y convulso, y la belleza natural fragmentada como elementos conceptuales que sustentan la imagen e invitan a ver más allá de lo explícito.

Además, se publicará el libro 'Punto de Vista 2020', que será un retrato de las cineastas alemanas y chilena Ute Aurand (Fráncfort, 1957), Renate Sami (Berlín, 1935), Helga Fanderl (Ingolstadt, 1947) y Jeannete Muñoz (Santiago de Chile, 1967), a las que además se dedicará una de las retrospectivas del festival que incluirá un completo ciclo con muchas de sus películas, la mayoría inéditas en España. Estas cuatro cineastas han sido reconocidas en varios festivales internacionales de prestigio como la Berlinale, el International Short Film Festival Oberhausen, el New York Film Festival o el IFFR de Rotterdam. Su trabajo se sitúa entre los más relevantes dentro del vanguardismo y el cine experimental desde los años 80.

El libro estará editado por Garbiñe Ortega, directora artística de Punto de Vista, y por la curadora María Palacios Cruz, programadora del festival. Además, contará con la participación de varios cineastas, escritores y académicos como George Clark, Soon Mi-Yoo, Sarah Neely, Francisco Algarín, Elena Duque o Carine Doumit.

'An Oceanic Feeling', de Erika Balsom, será otra de las retrospectivas que presentará Punto de Vista este año. Balsom, académica británica y profesora de Estudios Fílmicos y Humanidades en el King's College de Londres, publicó en 2018 'An Oceanic Feeling: Cinema and the Sea', un ensayo que analiza el paisaje marino a través del cine. De esta forma, la retrospectiva conectará grandes autores de la historia del cine con el cine contemporáneo a través de la metáfora del mar.

Seis programas traerán diferentes formas de representar el mar en el cine documental, en una búsqueda para reflexionar lo que significa pertenecer a este mundo en un momento de emergencia ecológica, humanitaria y política.

DÉCIMO ANIVERSARIO X FILM Y COLABORACIONES

Este año Punto de Vista celebra además el 10º aniversario del proyecto X Films. Desde su inicio en 2009, el Festival invita cada año a tres realizadores o realizadoras a presentar un proyecto de ensayo documental para rodar en Navarra durante el año siguiente. Un jurado elige el proyecto ganador, que se estrena en la siguiente edición del festival. En marzo de 2020, Punto de Vista presentará la 10ª película ganadora de X Films, 'Rojo', de la navarra Maddi Barber.

Para celebrar el aniversario y a la generación de cineastas que han formado parte de esta iniciativa, Punto de Vista programará un ciclo especial en el que se proyectarán todas las películas ganadoras de X Films desde su inicio en Civivox Condestable.

En cuanto a la colaboración del Festival, Punto de Vista consolida en esta 14ª edición la relación con varias de sus entidades socias y emprende nuevos acuerdos. Así, el festival continuará trabajando junto al Ayuntamiento de Pamplona, Fundación Caja Navarra, Planetario de Pamplona, Filmoteca Navarra o el Centro de Arte Contemporáneo de Huarte, y se añaden el Instituto Cervantes y el Goethe Institut.

VOLUNTARIADO Y JURADO DE LA JUVENTUD

Punto de Vista ha abierto las inscripciones para formar parte del equipo de voluntariado del festival y del Jurado de la Juventud. Quienes estén interesados en ambas propuestas podrán inscribirse a través de la web, antes del 11 de febrero.

Punto de Vista busca a personas voluntarias que quieran formar parte de la organización del festival en perfiles como asistencia de sala, coordinación de producción, apoyo al departamento de comunicación, apoyo al equipo de vídeo y a la fotografía, acompañamiento y acogida de cineastas, organización de eventos, coordinación de viajes o acreditación y taquilla.

Por otro lado, el festival ofrece un año más la posibilidad de integrar el Jurado de la Juventud, que hará entrega del Premio de la Juventud a la Mejor Película, con personas de entre 18 y 25 años.