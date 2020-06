Las peñas de Pamplona no organizarán actos y permanecerán cerradas al público durante los días de San Fermín

Las peñas de Pamplona han decidido no organizar ningún acto ni participar en las actividades que se puedan realizar durante los días correspondientes a las fiestas de San Fermín, que este año se han suspendido debido a la situación derivada del Covid-19.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa el presidente de la Federación de Peñas de Pamplona, Imanol Azcona, quien ha hecho un llamamiento a los socios de las diferentes peñas y a la ciudadanía de Pamplona a "actuar con responsabilidad, cautela y cordura durante los próximos días". "A todos nos gusta San Fermín, a nosotros los primeros, pero este año toca actuar con responsabilidad y guardar esas fuerzas para el año que viene volver con más ganas", ha subrayado.

Así pues, ha anunciado que las peñas "no organizaremos ningún acto durante los días de Sanfermines ni apoyaremos ni participaremos en ninguna actividad que pueda provocar situaciones de riesgo sanitario". De la misma manera, "nuestras peñas no se van a abrir al público, no vamos a funcionar como un bar cualquiera".

Azcona ha considerado "muy valiente y muy responsable" la decisión de algunos bares de cerrar los primeros días de las fiestas, a pesar de tener reservas para almuerzos y comidas, y ha subrayado que el sector de la hostelería ha tenido un impacto económico "grandísimo". No obstante, ha subrayado que "hoy en día los bares pueden abrir con una legalidad, entonces tampoco se podrá criminalizar a los bares que quieran abrir".

Por su parte, Lorea Irisarri, miembro de la Federación, ha destacado que este año "tenemos una muy buena oportunidad para reflexionar, mejorar y organizar los Sanfermines de 2021, que sin duda serán unos Sanfermines especiales y los mejores que podamos vivir".

En este sentido, ha llamado a "reforzar" la mesa de San Fermín y su capacidad, que ha considerado "la mejor herramienta y la más eficaz". Ante la "lógica preocupación" del Ayuntamiento de Pamplona "por lo que pueda pasar" durante los días de San Fermín, ha criticado que el Consistorio "sigue actuando en solitario, sin buscar apoyos y consensos en la ciudad".

Por ello, han instado al Ayuntamiento a trabajar en esta mesa, "un organismo abierto" que cuenta con la presencia de "los agente sociales, culturales y festivos de la ciudad". "Las fiestas son de todos y entre todos debemos organizarlos, sólo así conseguiremos unas fiestas populares en igualdad" e "involucrar a toda la sociedad", ha remarcado.

Imanol Azcona ha explicado que la Federación de Peñas de Pamplona está en contacto con las peñas de Bayona, localidad con "muchas cosas en común en nuestras fiestas", para mandar un "mensaje común, guardarnos las ganas que tenemos este año y el año que viene volver con más fuerza".

Asimismo, ha remarcado que "aunque no hay San Fermín, las peñas aquí seguimos trabajando, sin olvidar que no tenemos San Fermín pero podemos trabajar de cara al año que viene y sobre todo de cara a las actividades que hacemos durante todo el año".

LAS PANCARTAS SE EXHIBIRÁN EN BALUARTE HASTA EL 23 DE JULIO

A pesar de la suspensión de las fiestas, las peñas han elaborado este año las tradicionales pancartas que lucen durante las fiestas de Pamplona aunque en diferente formato.

"No podemos lucir ni bailar nuestras pancartas como nos gustaría pero no queremos dejar de lucir y presentar nuestras pancartas para no olvidar este fatídico año", ha explicado el presidente de la Federación de Peñas, que ha explicado que las pancartas se han realizado en formato digital y se han impreso en unas lonas, de formato 2,20x1 metros, que se expondrán a partir del próximo lunes y hasta el 23 de julio en Baluarte.

Unas pancartas para que la ciudadanía "no olvide este duro año", ha resaltado Azcona, que ha agradecido a los dibujantes de las pancartas que "han puesto todo para alegrarnos este año diferente y meter ese punto de crítica y humor que siempre llevan nuestras pancartas".