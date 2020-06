El Parlamento convalida el quinto paquete de medidas del Gobierno en la crisis con la abstención de Navarra Suma

Al inicio del debate, en defensa del decreto, la consejera de Economía y Hacienda del Gobierno foral, Elma Saiz, ha señalado que el quinto decreto foral aprobado por el Gobierno navarro con un paquete de medidas económicas y sociales en la lucha contra los efectos de la pandemia del Covid-19 ha sido "dialogado" y es "una muestra del consenso". Sin embargo, al terminar, ha comentado que se había precipitado al prever unanimidad y ha señalado que el Gobierno seguirá trabajando buscando consensos y "cada uno tendrá que ser responsable de lo que vota".

Según ha dicho la consejera, el decreto "vela por favorecer a quienes se han visto golpeados por la pandemia del Covid-19, un esfuerzo que este Gobierno ha encarado desde el primer minuto y para el que quiero mostrar nuestro firme compromiso de continuar haciéndolo".

Así, ha indicado que tras aprobarse el levantamiento de la suspensión de los términos e interrupción de los plazos de los procedimientos en el ámbito de la contratación pública, se determina contemplar y dar cobertura a los supuestos en los que el mantenimiento de la oferta o la ejecución de los contratos, en los términos inicialmente ofertados, no resultan viables como consecuencia del vuelco a que se han visto sometidos los mercados y la mayor parte de las actividades de tipo económico, "haciendo en ocasiones más gravosa que antes de la crisis sanitaria una misma actividad".

Ha señalado que para evitar que las personas que se encuentran en esta situación vean incrementadas sus dificultades económicas, se opta por una derogación temporal, y de uso facultativo para las personas licitadoras, de las sanciones aplicables a las que se podrían ver sometidas aquellas personas que retiraran injustificadamente su oferta en los procedimientos de contratación o que no llegaran a formalizar los contratos de los que han resultado adjudicatarias.

En cuanto a contratos de servicios y de suministros de prestación sucesiva, Saiz ha explicado que se precisa, asimismo, la posibilidad de que el órgano de contratación pueda realizar anticipos a cuenta del importe estimado de la indemnización que corresponda a la contratista.

Y ha añadido que el decreto contempla un régimen específico en el caso de la concesión de obras y servicios que permitirá que la imposibilidad para ejecutar un contrato pueda ser total o parcial y, por tanto, el régimen de reequilibrio económico aplicable solo lo será a la parte que haya devenido imposible. En todo caso, en ese régimen de reequilibrio, queda contemplada la compensación a los concesionarios por la pérdida de ingresos y el incremento de los costes soportados.

En materia de vivienda, ha comentado la consejera que se incluyen tres novedades concretas sobre la ampliación de las prestaciones extraordinarias para el alquiler de vivienda: su extensión a autónomos afectados por la crisis del Covid-19 (tomando como referencia quienes se acojan a las ayudas extraordinarias que concede el Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial), también a aquellos trabajadores que sigan estando incursos en algún ERTE (con la consiguiente reducción salarial) y en la cobertura a personas desempleadas la fecha de inscripción requerida se retrotrae al pasado 1 de enero (y no sólo desde el estado de alarma del 14 de marzo).

En el caso de autónomos y ERTE, las ayudas para el pago del alquiler se prolongarán hasta el próximo 31 de diciembre y para las personas desempleadas, por un período de 12 meses.

En relación a los profesionales del sector de la cultura, se introduce en este decreto un mecanismo para que puedan percibir anticipos e indemnizaciones, en caso de aplazamiento o cancelación de las actuaciones ya contratadas con el sector público, cuyo importe no exceda de 50.000 euros.

Igualmente, se habilita al órgano de contratación para reconocer como anticipo un porcentaje del importe de los contratos suspendidos con el sector cultural, y una indemnización, en caso de resolución, siempre que la suspensión o resolución tenga por causa directa las medidas adoptadas por las autoridades competentes para hacer frente a la crisis del COVID-19.

El portavoz socialista Ramón Alzórriz ha indicado que Navarra Suma "nunca deja de sorprender" y ha opinado que "es peligroso que se acuerden decretos y luego se salgan". Y ha defendido que desde el Gobierno "se ha hecho un esfuerzo enorme por sacar adelante medidas económicas y sociales". "Este decreto foral avanza en la protección de las personas", ha puesto en valor, para indicar para "todo esto a pesar de los mensajes grises de la derecha". "Ahora toca sumar y no restar", ha afirmado.

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha respondido a Alzórriz que "lo que no toca ahora es salir a la tribuna y decir estupideces". "No toca insultar al que osa discrepar", ha expuesto, para advertir a los socialistas que "no nos van a callar". "Nosotros no llegamos a ningún acuerdo con este decreto, planteamos 6 enmiendas y no aceptaron ninguna", ha explicado, para indicar que "nosotros no somos los de los recortes sino el PSOE de Rodríguez Zapatero".

Según ha dicho, "hemos aprobado los cuatro decretos anteriores y nos vamos a abstener en este, no se valora la responsabilidad que estamos teniendo y nos están escupiendo a la mano cada vez que se la tendemos; eso sí, con PNV y Bildu, dulzura". "Han demostrado que no tienen voluntad real de llegar a acuerdos con nosotros, pretenden aislarnos", ha comentado a la presidenta navarra, para añadirle que "si quiere acuerdos, búsquelos de forma sincera".

Desde Geroa Bai, Uxue Barkos ha manifestado que este es el quinto paquete de medidas en la crisis y ha lamentado la postura de Navarra Suma al no posicionarse a favor. "El encuentro hoy se rompe y lo lamento profundamente", ha incidido, para destacar las medidas contenidas en el decreto que "llaman al voto afirmativo".

El parlamentario de EH Bildu Maiorga Ramírez ha señalado que este decreto "no resuelve en profundidad ninguna de las tres medidas" que incluye. "Tenemos que exponer una visión crítica de este decreto", ha dicho, para afirmar que "o contamos con más recursos vía fiscal o la otra opción es endeudarse o los recortes". "Tenemos que ser responsables, pragmáticos y en la justicia fiscal encontraremos el verdadero músculo para que de esta crisis no se generen más desigualdades", ha dicho.

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha indicado que "las medidas que hoy aprobamos son concretas" y "entiendo que veamos a Navarra Suma irse al no o a la abstención". "Desde la mayoría parlamentaria durante la legislatura pasada abordamos el reto de construir derechos que hoy están sirviendo", ha expuesto, para comentar "este decreto se adelanta" y contempla "medidas paliativas".

Finalmente, Marisa de Simón, de I-E, ha comentado que "no compartimos el cien por cien de los decretos" pero ha añadido que "el conjunto de las propuestas nos parece suficiente y necesario para ese apoyo a la ciudadanía que tiene problemas para tener acceso a la vivienda". "Todas las medidas de emergencia garantizan los derechos fundamentales de la ciudadanía", ha afirmado, para incidir en que es necesario un "cambio del modelo económico".