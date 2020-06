El Parlamento de Navarra rechaza derogar el Consejo de Diálogo Social

El pleno de la Cámara ha debatido, en lectura única, la proposición de EH Bildu para la derogación de la ley foral por la que se crea el Consejo del Diálogo Social en Navarra y la modificación de la ley foral del Consejo Económico y Social de Navarra (CES).

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha indicado que el Consejo de Diálogo Social es un "marco agotado por su propia consideración". "No ha permitido integrar a todos los agentes sociales de Navarra", ha dicho, para indicar que existe en la Comunidad foral otro órgano como el CES, en el que participan más agentes sociales y "podría asumir otras funciones y servir de marco para el diálogo social".

Araiz ha señalado así que plantean la derogación del Consejo de Diálogo Social al considerar que es de "otra época". "Queremos una participación plural como hay en el CES, en el que son 28 personas" de distintas organizaciones, ha dicho, para indicar que UGT y CCOO "no representan al 51 por ciento de los trabajadores en Navarra". "El Gobierno debe asumir una nueva realidad", ha afirmado.

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha indicado, por su parte, que es un "órgano insuficiente" y "nos merecemos un órgano de participación que contemple a todos los agentes". "Lo más racional es ampliar los agentes", ha dicho, para añadir que "ello redundaría en un mayor beneficio para la sociedad navarra".

En el turno en contra, el portavoz de Navarra Suma Javier Esparza ha indicado que se invitó a participar en el diálogo social a ELA y LAB y "siempre es el no". "Estamos ante uno de esos temas mantras de EH Bildu, como el estatus de Navarra, la independencia, parar el TAV...; forma parte de su visión de Navarra", ha comentado, para comentar que "la pasada legislatura estuvieron en el Gobierno y no derogaron nada".

Esparza ha señalado que su grupo defiende el diálogo social, mientras que para EH Bildu "se ha convertido en una obsesión porque ustedes no están cómodos en los acuerdos, sino en las barricadas, en el barro". "En el fondo, esto no les importa; me parece teatrillo", le ha reprochado a Araiz.

El socialista Javier Lecumberri ha señalado que "la experiencia en Navarra del Consejo de Diálogo Social y de los acuerdos alcanzados entre el Gobierno, los empresarios y los sindicatos, siempre ha sido muy positiva y uno de los pilares para que nuestra sociedad se encuentre en situación relativamente positiva en comparación con otras realidades".

Ha discrepado con que se trate de un modelo agotado y ha pedido a EH Bildu que "se fije más en los acuerdos" alcanzados. "El PSN cree que la apuesta por el diálogo social y por el contenido de un Consejo de Diálogo Social como el que tenemos es una buena apuesta", ha dicho, para exponer que se les ha invitado a ELA y LAB a participar y "ambos lo han rechazado".

Desde Geroa Bai, Mikel Asiain ha justificado la abstención de su grupo diciendo que cuando "se creó el Consejo tenía una intención marginadora ya que excluía a organizaciones sociales con una amplia representatividad, un organismo con el que Geroa Bai no estaba de acuerdo". Y ha añadido que "vemos con satisfacción que el camino emprendido por el actual Gobierno hacia una política más transparente y hacia la apertura del Consejo ha eliminado las partidas presupuestarias que nada tenían que ver directamente con las políticas de empleo".

Según ha añadido, "ya no existen privilegios para los firmantes en ese Consejo". "Por tanto este Consejo ya no es el que era antes, solo queda el nombre, y se trabaja por que participen todas las organizaciones sindicales y de forma voluntaria han rechazado participar, lo que lamentamos", ha comentado.

La portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha manifestado que "no hay ninguna necesidad de derogar esta ley ya que no hay financiación privilegiada ni exclusión; si ELA y LAB no quieren participar, no quieren". "Su participación daría mucha más pluralidad a ese Consejo", ha opinado.