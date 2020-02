El Parlamento de Navarra exige a Díaz Ayuso que "rectifique" sus palabras

La declaración ha sido presentada por PSN, Geroa Bai, EH Bildu y Podemos y en su primer punto "exige a la presidenta de la Comunidad de Madrid, así como a su formación política, una rectificación pública de las citadas declaraciones".

En un segundo punto, el Parlamento de Navarra rechaza, además, "la utilización del enfrentamiento entre comunidades y finalmente enfrentamiento entre personas, como argumento político, siendo ésta la peor expresión de la actividad política".

En el tercer punto la Cámara foral se "solidariza" con "las ciudadanías leonesa, balear y catalana, que junto con la navarra han sido el objeto final de los insultos de la presidenta de la Comunidad de Madrid".

Los puntos uno y dos han sido aprobados por unanimidad. El punto tercero ha sido aprobado con los votos a favor de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E y con la abstención de Navarra Suma.

En declaraciones a los medios de comunicación, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha explicado que están a favor de pedir una rectificación pública a Díaz Ayuso y ha afirmado que "UPN siempre ha defendido la identidad de esta tierra y siempre ha criticado las palabras que han sido un ataque a nuestra identidad, vengan de donde vengan".

Según ha dicho, "a diferencia de otros partidos, nosotros siempre hemos defendido la singularidad de Navarra". "Yo lo que veo aquí es un interés partidista porque en función de quién haga las declaraciones se toma una posición u otra", ha criticado, para poner como ejemplo que en la anterior legislatura "el Parlamento pidió a Barkos que enviara una queja al presidente del Gobierno vasco en defensa de la realidad institucional de Navarra y votaron en contra los nacionalistas". "Cuando los ataques vienen de los nacionalistas, las formaciones nacionalistas en Navarra no critican nada; si vienen del PP, aquí critica todo el mundo menos el PP; y cuando vienen del PSOE, criticamos todos menos el PSN", ha dicho, para afirmar que "el único partido que siempre defiende la singularidad de esta tierra es UPN".

Por su parte, el socialista Ramón Alzórriz ha manifestado que es "inaceptable" que Díaz Ayuso realice esas declaraciones y ha afirmado que "debe rectificar públicamente" así como "estudiar un poquito de historia y la Constitución".

Sobre este asunto, Uxue Barkos, de Geroa Bai, ha opinado que, "por puro sentido común y dignidad política", la presidenta de la Comunidad de Madrid debería haber rectificado en el "minuto uno". A su juicio, Díaz Ayuso "se equivocó" con esas palabras y "es momento para que el Parlamento foral exija una rectificación". "No son cuestiones baladíes", ha añadido.

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha criticado el "desprecio" de la presidenta de la Comunidad de Madrid "no solo a Navarra sino a su propia ciudadanía". "Debería rectificar esas palabras, no tratando de paletos ni a políticos y políticas de Navarra ni a la ciudadanía", ha dicho, para criticar que el PP no ha dicho nada y "debería decir algo".

Por su parte, el portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha indicado que "cada vez que esta señora habla sube el pan" y ha añadido que "el espíritu que se traslada con este tipo de afirmaciones es lo que piensa el PP y hace que suba el independentismo". "No hay mayor fábrica de independentismo que el PP", ha comentado.

Finalmente, Marisa de Simón, de I-E, ha manifestado que seguirán "denunciando" este tipo de declaraciones y ha opinado que "ningún cargo público debería insultar a los representantes públicos en Navarra y es correcto reprobar la actitud de esta señora".