El Parlamento de Navarra rechaza posicionarse contra la visita del Rey este martes a la Comunidad foral

En concreto la propuesta de declaración planteaba manifestar el rechazo a la visita del Rey a Navarra, "así como a la cobertura que la presidenta del Gobierno de Navarra le ofrecerá en la misma"

Igualmente, consideraba que "la monarquía es una institución profundamente anacrónica y no democrática", ante la que el Parlamento "reivindica los valores democráticos y republicanos".

Han votado en contra de la declaración Navarra Suma y PSN y a favor lo han hecho EH Bildu e I-E. Geroa Bai ha votado en contra del punto primero y se ha abstenido en el segundo. Podemos ha votado a favor del punto segundo y se ha abstenido en el punto primero.

EH Bildu e I-E han presentado la declaración coincidiendo con la visita que realizará este martes a Navarra el Rey para presidir la entrega a Manuel Torres, fundador del grupo MTorres, de la Medalla de Oro de la Confederación de Empresarios de Navarra.

La parlamentaria del PSN Ainhoa Unzu ha señalado que "es responsabilidad de la presidenta ejercer como tal, y va a estar en todos los planos institucionales que están absolutamente normalizados en una institución como la Presidencia del Gobierno". "La presidenta va a estar en el acto", ha destacado Unzu, para considerar que la declaración es "muy oportunista".

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha apuntado que "no parece razonable" que el Parlamento pida al Gobierno que no reciba a la jefatura del Estado. "En la pasada legislatura, el Gobierno y el Parlamento respondieron con cortesía en la recepción", ha señalado. Además, ha afirmado que "el ejercicio de ser republicano no puede ser reivindicado únicamente cuando tenemos una visita del Rey, no hemos obviado que somos republicanos pero respetamos la arquitectura institucional".

Por parte de EH Bildu, Bakartxo Ruiz ha afirmado que "la monarquía es una institución absolutamente anacrónica y no democrática, y reivindicamos que el Parlamento de Navarra contrapusiera los valores democráticos y republicanos".

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha explicado su abstención en el punto referido a la cobertura que dé la presidenta a la presencia del Rey porque quieren "dar cierto margen a Chivite para que lo haga como considere". Por contra, ha apoyado el segundo punto porque "Podemos es republicano".

Por último, la parlamentaria de I-E, Marisa de Simón, ha rechazado la próxima visita del Rey y la asistencia de la presidenta del Gobierno al acto, considerando la monarquía como "una institución profundamente antidemocrática".