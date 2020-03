El Parlamento pide que se "garantice una plaza escolar pública para todo el alumnado en un centro de su zona"

La moción, presentada por Izquierda-Ezkerra, ha contado con el apoyo de PSN, Geroa Bai, EH Bildu y Podemos, mientras que Navarra Suma ha votado en contra, salvo en un apartado del texto, que ha apoyado.

Con esta resolución, el Parlamento de Navarra insta al Departamento de Educación a que "potencie el desarrollo de la enseñanza pública, atendiendo a toda la demanda de escolarización en el centro público y en el modelo lingüístico elegido por las familias, aumentando las unidades escolares necesarias en los centros de enseñanza pública para satisfacer el cien por cien de la demanda".

El Parlamento de Navarra también pide a Educación que aumente las unidades escolares en los centros públicos que superen las solicitudes de 25 alumnos por aula, "no derivando al alumnado a la enseñanza concertada o a centros más lejanos a su domicilio familiar".

Por último, el Legislativo solicita a Educación a que establezca una reserva de plazas en todos los centros escolares públicos y privados concertados de Educación Infantil y Primaria para acoger las nuevas solicitudes de escolarización que se produzcan durante el curso escolar. Navarra Suma ha apoyado este punto.

La portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha afirmado que "la normativa de escolarización no ordena la admisión del alumnado adecuadamente" y ha señalado que "lo que no puede ser es que un centro concertado desdoble a 26 alumnos y un centro público no lo haga con 27, 28 o 29". "Pedimos al menos el mismo tratamiento para estos casos en centros públicos. Espero que en esos años de legislatura empecemos a trabajar para modificar la norma y promover una escuela plural, inclusiva, educativa, socializadora", ha afirmado.

El parlamentario de Navarra Suma Pedro González ha considerado que "los derechos no los tienen las redes, los tienen las personas, y en estos insistentes debates que De Simón nos plantea se manifiesta la intención, por debajo, de suprimir un derecho a miles y miles de familias navarras y tratarlas de forma diferente en función del tipo de educación que quieren para sus hijos".

Por ello, Navarra Suma ha presentado una enmienda de sustitución de los tres primeros puntos de la moción con la que proponía que "se garantice de la forma más adecuada posible la libertad de las familias para elegir la educación de sus hijos e hijas, ofreciendo una plaza escolar en centros sostenidos con fondos públicos, no solamente en centros públicos", según ha explicado González. Izquierda-Ezkerra no ha aceptado la enmienda.

El parlamentario del PSN Jorge Aguirre ha afirmado que su grupo "está totalmente de acuerdo con el fondo de la moción" y ha señalado que ya está previsto en el acuerdo programático del Gobierno de Navarra. "Lo que se pide en esta moción es al fin y al cabo lo que el Departamento de Educación está haciendo", ha asegurado.

La parlamentaria de Geroa Bai María Solana ha destacado que "el porcentaje de alumnado admitido en su primera opción es altísimo, no me consta que nadie se quede sin plaza en la escuela pública y tampoco me consta que se esté desdoblando en la concertada". "Derecho a una plaza pública en cada ciudad, en cada pueblo de Navarra, y como avala la ley, en el modelo elegido es lo que defendemos en Geroa Bai. Si para garantizar esto han de convivir distintos modelos en un mismo centro, también lo asumimos", ha dicho.

Por parte de EH Bildu, Bakartxo Ruiz ha afirmado que "la escuela pública debe responder a todos los derechos del alumnado" y ha citado que para ello la Administración debe garantizar "el derecho a la matricula en el centro que esté mas cerca del lugar de residencia", debe realizar el "esfuerzo" de crear las unidades necesarias "si queremos poner a la escuela pública en el camino del crecimiento", y debe prestar "verdadera atención a los alumnos que están en peor situación".

La parlamentaria de Podemos Ainhoa Aznárez ha respaldado la moción presentada por Izquierda-Ezkerra y en concreto ha afirmado que habría que "atender" el caso específico de las familias de Mendigorría que solicitan el modelo D (euskera) en su localidad.