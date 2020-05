Peluquerías y comercios de Pamplona reabren sus puertas con "incertidumbre"

En concreto, desde este lunes restaurantes y cafeterías podrán abrir para que sean los ciudadanos los que puedan recoger en el propio local los pedidos. Además, pueden reabrir sus puertas nuevos comercios y locales de servicios como librerías, ferreterías, peluquerías y talleres de arreglo de ropa o de calzado.

En este sentido, María Jesús Alonso, gerente de la Asociación Ensanche Área Comercial de Pamplona, ha explicado que con el inicio de la fase cero este lunes "ha habido aperturas, pero principalmente de sectores no relacionados con textil".

"Han abierto más otro tipo de comercios y servicios, porque al final la orden ministerial salió publicada ayer tan tarde que la mayoría de comerciantes no han tenido margen de reorganizar la apertura", ha manifestado Alonso, en declaraciones a Europa Press.

No obstante, ha destacado que "como hemos sido previsores y desde marzo hemos realizado pedidos de geles, mamparas o mascarillas, todo el mundo tiene el kit básico", pero ha remarcado que el comercio textil "necesita un plus" para la desinfección de prendas. Por ello, la "mayoría" esperarán y reabrirán el día 11 de mayo.

En este sentido, la gerente de la Asociación Ensanche Área Comercial ha lamentado que "ha habido mucha incertidumbre sobre las medidas a adoptar" para garantizar la seguridad y ha señalado que "nadie te dice a ciencia cierta lo que debes hacer para que sea efectivo".

Por otro lado, María Jesús Alonso ha puesto de manifiesto que "el hecho de poder abrir no implica que la gente vaya a volver a las tiendas como antes" y ha considerado que "va a pasar bastante tiempo hasta que se puedan igualar las ventas a lo de antes, que ya de por sí no eran optimistas".

En su opinión, "la indefinición en las normas es nuestra mayor debilidad" y ha lamentado que esta crisis "seguro" que afecta al empleo en el sector, ya que "ha habido muchos ERTE que se han denegado por problemas burocráticos".

"UN MÍNIMO" DE APERTURAS EN LA HOSTELERÍA

Por su parte, el secretario general de la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra, Nacho Calvo, ha remarcado que los establecimientos que van a reabrir sus puertas con el comienzo de la fase 0 de la desescalada, en la que se permite servir pedidos para llevar, es "un mínimo".

"No creo que abran más locales, será un mínimo, ya que el único cambio de esta semana es que se puede ir a recoger al establecimiento la comida para llevar al domicilio y hasta ahora se enviaba al domicilio", ha detallado.

Según ha indicado, en estos momentos la "única certeza" que hay en el sector es que hay "incertidumbre" y ha lamentado que "no tenemos protocolo de actuación definitivo" para cuando se inicie la fase 1 y se reabran establecimientos con límite de aforo, "ni tenemos los ERTE definitivos".

"No tenemos la seriedad necesaria, hay ansiedad en el empresariado y en los trabajadores", ha lamentado Calvo, para destacar que "no nos preocupa una desescalada inmediata, sino cómo va a ser". "¿Me dejas abrir pero cómo abro? No se habla de los ERTE ni de los protocolos", ha censurado.