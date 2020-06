Podemos reclama el "desarrollo pleno" de la Ley Foral para la igualdad del colectivo LGTBI+

El Consejo Ciudadano de Podemos Navarra ha aprobado este sábado una resolución en la que reclama el "desarrollo pleno" de la Ley Foral 8/2017 para la igualdad social de las personas LGTBI+, para "garantizar el cumplimiento íntegro de los Derechos Humanos de este colectivo".

Asimismo, ha considerado "fundamental ampliar y consolidar el programa Skolae, para que la educación afectivo-sexual en las escuelas enseñe a los niños y niñas el respeto a la diversidad y dé herramientas a la infancia y adolescencia LGTBI para que esté orgullosa de sí misma".

La resolución aprobada destaca que "la igualdad y la libertad de todas las personas son valores constitucionales", y pone como ejemplo de la "lucha por los valores superiores de la Constitución" al movimiento LGTBI. "Un movimiento referente internacional, consolidado en Navarra" que "junto con el movimiento feminista, ha sido capaz de subvertir un orden cultural opresivo y discriminatorio y ha conseguido avances legislativos que impulsan la igualdad y la libertad de la ciudadanía sin ninguna víctima al otro lado, superando odio y desigualdad", ha destacado.

La formación morada ha señalado, sin embargo, que "todavía quedan retos, barreras y camino hasta alcanzar esa máxima igualdad y libertad para todas y todos, independientemente de su orientación o identidad sexual".

La resolución señala, además, que "todavía un 25% de las y los adolescentes LGTBI sufren acoso escolar por su orientación sexual, tres veces más que sus compañeras y compañeros heterosexuales; un 43% de las y los menores LGTBI piensan en el suicidio y un 17% ha intentado hacerlo; un 60% reconoce que se realizan agresiones verbales homófobas en las aulas".

Por este motivo, Podemos ha considerado "fundamental ampliar y consolidar Skola para "evitar que la legislación y la realidad social vayan por caminos diferentes".

Podemos ha hecho hincapié, también, en las personas trans, "el colectivo más perseguido, discriminado y humillado socialmente; un colectivo al que todavía hoy no se le reconoce su identidad sexual libremente determinada sin patologización u hormonación obligatoria, teniendo que demostrar ser quienes dicen ser, algo que acrecienta su discriminación".

Ha afirmado que las personas trans "son, junto a las mujeres, quienes más sufren de desempleo". "Tanto aquellas que están en tránsito como las que deciden no pasar por ello, sufren una tasa de desempleo superior al 80%", ha apuntado el partido, que ha asegurado que esto se debe a "la jurisdicción" y a "los estereotipos de una parte de la sociedad" que "no asume que la identidad de género no es un atributo fijo y, que unido a ser mujer, se ve multiplicado: uno por ser mujer; dos por ser trans".

Por todo ello, Podemos ha reclamado el "desarrollo pleno" de la Ley Foral 8/2017 para la igualdad social de las personas LGTBI+, puesto que permite el ejercicio de unos derechos sociales que "son derechos humanos y no hay debate ante esto".

En este texto, Podemos asegura que "si hay un elemento del que somos ejemplo en todo el mundo, que tanto fuera como dentro de Navarra y de España nos define, es nuestro compromiso como sociedad con la igualdad y la libertad del colectivo LGTBI". Por eso, ha expresado su "orgullo en la igualdad, en la libertad y en la diversidad".