El festival Punto de Vista completa su programación y registra más de 400 profesionales acreditados

La consejera de Cultura y Deporte del Gobierno foral, Rebeca Esnaola; la directora artística de Punto de Vista, Garbiñe Ortega; y la directora ejecutiva del festival, Teresa Morales de Álava, han presentado este martes la programación completa del evento, que se celebra del 2 al 7 de marzo, y se organiza en torno a siete apartados: sección oficial, retrospectivas, 'DOKBIZIA', Punto de Vista Labs, sesiones monográficas, sesiones especiales y un programa educativo.

En concreto, la sección oficial incluye 23 películas seleccionadas entre las más de 1.000 que se inscribieron desde países de todo el mundo; las retrospectivas recogen un monográfico de Anne Charlotte Robertson, un ciclo dedicado a las cineastas alemanas Ute Aurand, Helga Fanderl, Renate Sami y la chilena Jeannette Muñoz, y la temática An Oceanic Feeling; y 'DOKBIZIA' reúne a artistas de diferentes disciplinas para intercambiar su forma de relacionarse con lo real.

Asimismo, los Punto de Vista Labs se consolidan como un espacio para el intercambio de saberes y la creación colectiva; los focos contemporáneos recogen sesiones monográficas a través de las cuales Punto de Vista centra su mirada en algunos de los cineastas más relevantes del panorama internacional; las sesiones especiales cuentan con programas como el encuentro de cineastas vasco-navarros Paisaia o un homenaje a Barbara Hammer y; por último, el programa educativo crece para continuar abriendo el festival a nuevos públicos.

Este año destaca X Films, el proyecto que cumple diez años y que permite al festival pasar del tradicional rol de exhibidor a convertirse en productor de una obra audiovisual. Hay dos premisas que se mantienen desde la creación de este proyecto: "la calidad creativa de las obras seleccionadas y el papel relevante de Navarra en ellas". Maddi Barber fue la cineasta seleccionada el año pasado para desarrollar su propuesta artística, la película 'Gorria', que se estrenará en el festival.

Punto de Vista ha llegado a un acuerdo para que las películas producidas en estos diez años se puedan exhibir en sedes repartidas por todo el mundo.

Además, habrá otro enclave para la internacionalización del festival y para el reconocimiento a Navarra. De este modo, la Cinematek de Bruselas programará por segundo año consecutivo una selección de títulos proyectados en Punto de Vista 2020, en un ciclo que se realizará el 25 y 26 abril con la presencia de Garbiñe Ortega.

En la línea de la representación audiovisual de Navarra, la otra sección que destaca es Paisaia, en la que se presentarán las películas más recientes y arriesgadas de la producción documental vasco-navarra. Una muestra de obras que se plantean como un ejercicio abierto de exploración estética y narrativa.

Por otro lado, grandes nombres del cine contemporáneo como Lawrence Abu Hamdan, Ben Rivers, Éric Baudelaire, Lynne Sachs, Ana Vaz y Laura Huertas Millán se encontrarán en la sección oficial. Destacan las películas que se han estrenado mundialmente en los festivales de Rotterdam y Sundance en enero y Berlín en febrero y que han elegido Punto de Vista para continuar con sus primeras exhibiciones a nivel internacional, como 'Aquí y allá' de Melissa Liebenthal, 'Apiyemiyekî?' de Ana Vaz y 'malni - towards the ocean, towards the shore' de Sky Hopinka. Además habrá tres premieres mundiales dentro de la Sección Oficial: 'Reseve' de Gerard Ortín Castellví, 'Malembe' de Luis Arnías y 'Notas, Encantaciones: Parte I' de Alexandra Cuesta.

INDUSTRIA AUDIOVISUAL

Cineastas, productoras, distribuidoras, periodistas, académicos, artistas, estudiantes, directores y programadores de festivales nacionales e internacionales y representantes de instituciones culturales visitarán Pamplona para Punto de Vista.

Asistirán la mayoría de los directores de las 23 películas de la Sección Oficial, protagonistas de las retrospectivas, cineastas con películas en otras secciones, artistas y académicos con actividades en 'DOKBIZIA' y Punto de Vista Labs, los integrantes del jurado de Sección Oficial y de X Films, candidatos de X Films 2020 y directores de nueve de las diez películas de proyecto X Films desde su fundación en 2010.

Entre los profesionales acreditados habrá representantes del Festival de San Sebastián, el ICAA, el Centro Pompidou, el Museo Reina Sofía, DocLisboa, Harvard Film Archive y Haus der Kulturen der Welt entre otros festivales, museos e instituciones culturales nacionales e internacionales.

Las entradas para todas las proyecciones y actividades del festival ya se encuentran a la venta en la web y en la taquilla de Baluarte. Además, durante los días del festival se habilita una taquilla extra en el hall de Baluarte. El precio de las entradas es de 3 euros, salvo para las sesiones en el Planetario (5 euros) y en Civivox Condestable (gratuitas).

VOLUNTARIADO Y JURADO DE LA JUVENTUD

Por otra parte, este año el festival ha recibido alrededor de cien solicitudes para formar parte del equipo de voluntariado y del jurado de la Juventud.

Las personas voluntarias podrán conocer desde dentro el festival y recibirán una acreditación que les dará acceso a todas las proyecciones y actividades. Colaborarán en diferentes áreas: asistencia de sala, videografía, fotografía, comunicación e invitados.

El jurado de la Juventud estará formado por unas 20 personas de entre 18 y 25 años y otorgará el premio de la juventud, dotado con 1.500 euros. Los miembros de este jurado verán todas las películas de sección oficial en las sesiones matinales y recibirán una acreditación.