Remírez dice que en enero podría haber sobre la mesa una propuesta ante la anulación del euskera como mérito

Remírez ha respondido a una pregunta en el pleno del Parlamento de EH Bildu sobre "el estado en el que se encuentra el proceso de concreción del contenido y aprobación de la orden foral tras las sentencias relativas al decreto foral" sobre el uso del euskera en la Administración.

Según ha dicho el consejero, "los plazos no deben apremiarnos, no es cuestión de darse prisa sino de hacerlo bien y más después de lo que nos hemos encontrado". Ha defendido así "coherencia, sentido, rigor y seguridad jurídica" en la futura normativa y ha aseverado que "se está trabajando en redactar la mejor fórmula normativa". "Queremos poner de relieve que no es trabajo pequeño ni sencillo, sino complejo y minucioso", ha precisado.

El vicepresidente ha indicado así que "se ha concluido que un cambio normativa vía orden foral no sería el instrumento más adecuado" sino la vía del decreto foral. "En las próximas semanas esperamos que el grupo de trabajo tenga una propuesta", ha añadido.

Ha explicado Remírez que el Gobierno foral decidió no presentar recursos a las sentencias por "motivos de seguridad jurídica" y "al mismo tiempo el Gobierno se comprometía a trabajar en un cambio normativo desde el mayor consenso para movernos en un escenario garantista". Un escenario, ha continuado, "con más certidumbre a la hora de valorar el euskera como mérito para puestos de trabajo en la Administración".

El consejero ha añadido que "el grupo de trabajo ha mantenido varias reuniones para explorar la mejor alternativa, con la máxima garantía jurídica y con el mayor consenso social, político y sindical, respetando la realidad sociolingüística de Navarra y su zonificación".

Por su parte, la parlamentaria de EH Bildu Bakartxo Ruiz ha indicado que las sentencias del TSJN en esta materia son un "retroceso" desde el punto de vista de los derechos lingüísticos y ha señalado que "el Gobierno hizo dejación de su responsabilidad". "Nos encontramos sin una normativa", ha dicho, para señalar que "hay un vacío legal y una inseguridad jurídica". A su juicio, no recurrir ha llevado a un "panorama oscuro".