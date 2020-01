Salud transmite "total tranquilidad" ante el coronavirus y dice que no hay ningún caso en Navarra

En declaraciones a los medios de comunicación, Induráin ha señalado que "ha habido consultas por ciudadanos que habían venido de China y tenían alguna duda pero en ningún caso ha llegado a ser sospechoso".

Ha comentado que desconocen si alguno de los españoles que van a ser repatriados desde Wuhan es navarro. "No tenemos esta información, hay previsión de repatriar y si hay algún navarro lo desconocemos", ha señalado, para añadir que estos españoles repatriados "vendrán sin síntomas si no, no saldrían del país, pero habrá una cuarentena de dos semanas en las que los familiares llevarían mascarillas".

La consejera ha manifestado que "hay una coordinación total con el Ministerio de Sanidad y hoy se está reuniendo en Madrid la comisión de Salud Pública con presencia de Navarra con la gerente del Instituto de Salud Pública". "Hay coordinación también interna con toda la red sanitaria de Navarra", ha indicado.

Ha añadido que este miércoles se reunió en Navarra el grupo de alertas sanitarias para "coordinar y estar al tanto de la situación, una situación que se va renovando con las novedades que haya".

Induráin ha continuado que, dentro de los protocolos de actuación, "tanto a nivel estatal, para ciudadanos españoles que puedan venir repatriados, como a nivel de cada Comunidad", se contempla "cómo sería si se precisara un aislamiento por un caso confirmado o sospechoso". "Está previsto", ha comentado, para precisar que, ante posibles casos sospechosos, "estarían el CHN y los hospitales de Tudela y Estella con habitaciones para aislamiento del paciente". "El aislamiento en un caso sospechoso va a ser como la de una gripe que ingresa en un hospital", ha detallado.

La consejera ha recordado que hay recomendaciones por parte del Ministerio de Salud sobre viajar a China, en concreto a Wuhan o Hubei, "a las que nosotros nos sumamos". "El Ministerio de Sanidad está en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores porque es verdad que en el contacto de persona a persona se está produciendo el contagio cuando aún no se han desarrollado síntomas, en periodo de incubación", ha indicado.

Ha afirmado la titular de Salud que el contagio es por "secreciones respiratorias, por contacto persona a persona" y que los síntomas son "parecidos a los de la gripe pero más fuertes a nivel respiratorio, puede ser una neumonía, dificultad respiratorio junto con cuadro febril y con el antecedente epidemiológico de la región de China". "La mortalidad que está habiendo con este virus no es para nada alta, sí que parece que hay más contagio", ha señalado.

Santos Induráin ha comentado, ante los siguientes pasos a dar, que "el grupo de alertas sanitarias y los responsables en Salud Pública estamos en contacto continuo y vamos a ir teniendo reuniones según tengamos novedades". "De momento no tenemos ningún caso ni confirmado ni sospechoso pero no decimos que, con la movilidad y las variaciones que está haciendo, no podamos tener", ha dicho.