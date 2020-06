Sindicatos se concentran para pedir al Gobierno una defensa "firme y contundente" de Skolae

Los sindicatos han pedido al Ejecutivo que recurra la sentencia y que "realice los cambios para que el programa siga adelante poniendo las medidas legales necesarias".

En defensa de Skolae, varias decenas de personas se han concentrado tras una pancarta en la que se leía 'Berdintasuna ez da hautazkoa. La igualdad no es optativa'. En un comunicado que han leído a los medios de comunicación, Eloy Dato, de LAB, Sonia Ontoria, de ELA, y María José Anaut, de UGT, han afirmado que "no aceptaremos ataques contra la igualdad y damos todo nuestro apoyo al programa Skolae" y han asegurado que "al Gobierno de Navarra y al Departamento de Educación se les llena la boca hablando del programa Skolae, pero en realidad no hacen el esfuerzo necesario para que se implante adecuadamente".

Tras ello, han criticado que "el Gobierno sigue financiando a las escuelas que se niegan a implantar el programa Skolae, entre estas, escuelas que segregan por género".

Los sindicatos han exigido al Gobierno que "trabaje de verdad para sacar adelante Skolae y educar en igualdad" y han afirmado que "no trabajar por la igualdad y no impulsar un currículum basado en la coeducación es un ataque a la igualdad y eso vulnera los derechos de niños, adolescentes y de toda la sociedad en general".

Las organizaciones sindicales han defendido que "el Gobierno de Navarra y el Departamento de Educación deben dar todo por la igualdad, y en lugar de contentar a la derecha tienen que hacer frente a los ataques y apostar por una educación inclusiva basada en la coeducación y la igualdad". "Lo que están haciendo el Gobierno y el Departamento no es suficiente. Les falta expresar una defensa firme y contundente de Skolae", han asegurado.