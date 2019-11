UAGN insta al Gobierno foral a "elegir entre osos y ganaderos" y ve "insuficientes" las medidas contra los ataques

Así lo han señalado este lunes en rueda de prensa el presidente del sindicato, Félix Bariáin, y el vicepresidente, Gonzalo Palacios, quienes han exigido al Ejecutivo "un plan del Pirineo que cuente con las personas, no con los osos". "Se están comiendo nuestros animales", han censurado, para advertir de que hay ganaderos que se "plantean dejar" su actividad si siguen los ataques.

En este sentido, Bariáin ha reiterado el posicionamiento contrario de la UAGN a la reintroducción del oso en el Pirineo y ha criticado la "campaña del Departamento de Desarrollo Rural en favor del mantenimiento de este animal, a pesar de las opiniones en contra tanto de los ganaderos como de la mayoría de los habitantes del valle".

"Somos contrarios a la reintroducción de especies que afecten a nuestra actividad ganadera y a nuestros animales, sobre todo, a la vida en nuestros pueblos y en los valles", ha remarcado el presidente de UAGN, quien ha considerado que la consejera Itziar Gómez "tiene que elegir entre osos y ganaderos". "Aquí no puede haber medias tintas ni soluciones como las que está habiendo porque está claro que son muy permisivas para el oso y muy dañinas para los ganaderos", ha sostenido.

Para los representantes de la UAGN, las medidas adoptadas por el Ejecutivo foral ante los ataques de los osos están siendo "insuficientes" y "un absoluto fracaso". Y han criticado, además, que medidas anunciadas como collares antidepredadores y de cercados virtuales "resulta que no están ni siquiera en el mercado", lo que es "un chiste".

Igualmente, han censurado que "las ayudas solamente se aplican a animales muertos y bajo el criterio de un guarda forestal" y que, además, "el ganadero tiene que encontrar el animal muerto en 24 horas porque en caso contrario no cobra la ayuda". "Si el ganadero denuncia la desaparición pero no encuentra el cadáver, no cobra", han criticado.

Asimismo, el presidente del sindicato agrario ha explicado que la UAGN ha expresado su "malestar" al Gobierno foral y al Ministerio de Transición Ecológica ante esta situación. Además, según ha explicado, en el mes de mayo interpusieron una denuncia ante el Seprona de la Guardia Civil por el "peligro que supone para personas y bienes" la reintroducción de los osos.

Según ha indicado, "la semana pasada el Juzgado de Aoiz abrió un proceso de diligencias previas" y "ahora la juez, después de pedirnos información, deberá determinar si abre el caso o si se produce un sobreseimiento". "Confiamos en que no porque está habiendo ataques y alguien se tiene que responsabilizar de ellos", ha comentado. JORNADA ORGANIZADA POR EL GOBIERNO

Por otro lado, Bariáin se ha referido a la jornada organizada el pasado sábado por el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente sobre la presencia del oso en el Pirineo navarro, una jornada a la que estaban invitados, pero a la que decidieron no asistir porque "la decisión de la reintroducción del oso es firme por muy violento que sea con nuestra ganadería".

"Nuestra organización no se va a prestar a blanquear una decisión ya tomada de antemano. Esa jornada hubiera tenido sentido con anterioridad a la suelta de los osos", ha sostenido el presidente de la UAGN.

Ha pedido Bariáin "respeto" a las "personas que habitan en los valles en todas y cada una de las decisiones que les afectan" y ha defendido, además, que "lo que necesita el Pirineo no es un plan de integración del oso, sino un plan integral para salvarlo de la despoblación".