Undiano Mallenco recibe la Medalla de Oro al mérito deportivo del Gobierno de Navarra

Undiano Mallenco ha destacado que es un premio "muy especial" y con "una gran carga emotiva" por "ser reconocido en tu tierra", y ha dedicado el galardón a su familia y a todos los árbitros de todas las modalidades deportivas.

El árbitro ha recibido el galardón en un acto que ha tenido lugar en el Salón del Trono del Palacio de Navarra, que ha estado presidido por la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, y que ha contado también con con la presencia de la consejera de Cultura y Deporte, Rebeca Esnaola. Además del principal reconocimiento, se han entregado 25 Medallas de Plata, que distinguen "una intensa actividad y dedicación en tareas deportivas o técnicas, realizada de forma entregada y discreta, por la promoción del deporte navarro", y cuatro menciones de honor.

En su intervención, María Chivite ha manifestado que los galardonados "abanderáis unos valores que debemos potenciar y destacar: el esfuerzo, el talento, el compromiso, la resiliencia, pero también el trabajo en equipo, el liderazgo, la sana competitividad y la vida saludable". Y ha afirmado que el deporte es "una herramienta muy potente" para lograr "un modelo de educar en hábitos saludables y en valores humanos y cívicos".

De Undiano Mallenco ha valorado su "templanza, espíritu dialogante y su empatía en el campo" y ha resaltado su dedicación profesional y personal "a algo en lo que crees y te apasiona" en una labor "muy expuesta a la crítica y a veces poco valorada". "Muchas gracias por estos años y por tu talante que es muy necesario, no sólo en el deporte sino en todos los aspectos de la vida", ha remarcado.

En referencia a los reconocidos con la Medalla de Plata, Chivite ha destacado "el compromiso personal de familias, entrenadores y voluntarios" del deporte base y aficionado, que "de manera generosa ponéis tiempo y hasta dinero para que las federaciones, clubes, equipos, asociaciones, colegios o deportistas puedan seguir adelante". Ha reconocido que "habéis pasado años complicados cuando llegó la crisis, y a pesar de ello habéis seguido remando siempre a favor de obra".

Finalmente, ha expresado el apoyo del Gobierno de Navarra a las mujeres que "están peleando tanto y con tanto trabajo por un espacio justo en el deporte y por la consideración del deporte femenino a igual nivel que el masculino". A este respecto ha subrayado que "no habrá sociedad igualitaria, si no situamos a las mujeres en el espacio que merecemos y nos corresponde, porque el esfuerzo, el talento y el mérito no son cuestión de género, sino de personas".

MEDALLAS DE PLATA Y MENCIONES DE HONOR

En esta edición, han sido reconocidos con la Medalla de Plata:

- Marino Abardía Berdún, por su labor como presidente de la U.D.Mutilvera durante 37 años.

- Juan Almenara Guerrero, por sus más de 25 años en labores directivas y técnicas, tanto de la Sección de Tenis de Mesa de la A.D. Oberena como de la Federación Navarra de Tenis de Mesa.

- Juan Antonio Castro Moraza, por sus más de 28 años ejerciendo en la Federación Navarra de Tiro olímpico.

- Fermín Garaioa Zuza, por su labor durante más de 30 años en funciones de árbitro, entrenador, delegado y directivo en distintos clubes y, en especial, en La Unica Rugby Taldea, así como en la Federación Navarra de Rugby.

- Maite Herrero Osés, por su contribución en diferentes clubes y en la Federación Navarra de Baloncesto como entrenadora, coordinadora y delegada.

- Benito Hualde Guillorme, por sus 26 años de labores directivas en el Club Atlético Valtierrano.

- Jose María Huárriz Eugui, por su dedicación durante más de 40 años a la promoción de la pelota en el Valle de Esteribar.

- José Ramón Iriarte Goyena, por su contribución en labores de promoción y dirección del deporte adaptado dentro de Aspace y de la Federación Navarra de Deporte Adaptado.

- Mariano Iribarren Irigoien, por su labor en la recuperación y promoción del rugby en el Valle de Baztán.

- Sagrario Izquierdo Jiménez, por sus años de dedicación al entrenamiento de deportistas con necesidades especiales y, posteriormente, de atletas en el Club Beste Iruña hasta la actualidad.

- Juan Miguel Jaunarena Eugui, por su labor en la promoción y organización de la pelota en todo el Valle de Basaburúa en general y, en especial, por la organización y difusión del Torneo de Gartzaron desde 1987.

- Aurora León Anguiano, por su labor de fomento y organización del deporte extraescolar en Teresianas desde el año 1983, y su ininterrumpida participación en las Campañas de Esquí y de Vela impulsadas por el Gobierno de Navarra.

- Francisco Javier Maeztu Guillorme, por sus más de 25 años en funciones de directivo, mantenimiento y otras labores dentro del Club Atlético Valtierrano.

- Juan Manuel Mantero Ruiz, por su trayectoria como entrenador de baloncesto en diversos clubes de Navarra.

- Rafael Martínez Beorlegui, por su colaboración con la Federación Navarra de Hípica en la promoción del deporte ecuestre en la Ribera, en la organización de diversos Campeonatos nacionales e internacionales.

- Arantza Meca San Martín, por su trayectoria como monitora y entrenadora de judo.

- María Concepción Oharriz Echenique, por su larga trayectoria como colaboradora y entrenadora en la sección de Tenis de Mesa de la A.D. Oberena.

- Antonio José Ot Mengual, por su trayectoria de más de 30 años como entrenador de diferentes clubs de Navarra y seleccionador y formador en la Federación Navarra de Baloncesto.

- Luis Ignacio Pardo Lozano, por su trayectoria como árbitro internacional de béisbol y sóftbol de más de 26 años de dedicación.

- Miguel Pérez García, por su trayectoria en el baloncesto navarro, en especial el femenino, en diferentes clubes de la Comunidad foral, realizando funciones de dirección técnica, coordinador y entrenador.

- Rufino Polido Esnaola, por su trayectoria en labores directivas dentro de la Federación Española de Béisbol desde el año 1993 hasta el 2009; y desde ese momento hasta la actualidad, como vicepresidente primero de la Federación Navarra de Pelota Vasca.

- Javier Ros Albizu, por sus 34 años de entrenador, coordinador y director técnico en diferentes clubes de Navarra, así como por sus continuas colaboraciones con la Federación Navarra de Baloncesto.

- Pedro María Ruiz Bordegarai, por su dedicación de más de 50 años a la promoción y organización del montañismo en Sakana.

- Miguel Ángel Urrestarazu Zabalo, por su labor desde el año 1975 en la Federación Navarra de Pelota Vasca, dentro del Comité Navarro de Jueces.

- David Vallespín Ruiz, por su labor como promotor del fútbol sala en Tudela desde el año 1991, monitor en centros educativos, organizador de torneos 48 horas y directivo fundador del C.F.S. Ribera Navarra.

También se han entregado cuatro menciones de honor a los montañeros Koldo Alzar y Gregoria Ariz; a Fermín Ibarrola, jugador de balonmano y delegado del equipo de la Liga Asobal Helvetia Anaitasuna desde 2015; y a Miren León, diploma olímpico y entrenadora de judo.