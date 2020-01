Víctimas de abusos en la Iglesia critican que el Arzobispado "no asume ninguna responsabilidad" por los casos en Navarra

La protesta ha tenido lugar a las 12.30 horas frente a la sede del Arzobispado de Pamplona. Los convocantes han portado una pancarta con el lema 'Abusados, Silenciados, Ignorados' y se han coreado consignas como 'No es un pecado, es delito', 'Concordato abolición', 'Fuimos abusados, ahora silenciados' o 'Con la prescripción no hay reparación'. Además, miembros de la asociación han roto sus denuncias y las han tirado a una bolsa de basura.

"Para que tiren nuestras denuncias a la papelera ya lo hacemos nosotros. Esta es la confianza que tenemos en la justicia canónica", ha manifestado Marcos Leyún, miembro de la Asociación de Víctimas de Abusos en Navarra que, junto con Mikel Eciolaza, han leído en castellano y euskera un comunicado en el que han criticado que, en sus reuniones con el Arzobispado para reclamar "verdad, justicia y reparación, no hemos encontrado ninguna de las tres cosas". "Sentimos que nuestro relato no les importa, que nuestro dolor no les afecta. No quieren pedir perdón porque eso supondría reconocer un delito", han censurado.

"Nosotros sufrimos las consecuencias de los abusos enmarcados en un nacionalcatolicismo franquista que no ha cambiado lo suficiente; sufrimos abusos de pederastia siendo niños inocentes, no sabíamos ni entendíamos lo que nos sucedía", han manifestado los convocantes que han explicado que "hemos permanecido en silencio por ignorancia, por ser niños inocentes, por vergüenza incomprensible y por miedo". "Hemos decidido denunciar porque la vergüenza la tienen que tener nuestros abusadores pederastas, no nosotros sus víctimas", han resaltado.

"Hoy sufrimos las secuelas personales, psicológicas y sociales de aquellos abusos que no son pecados como afirman, son delitos graves que la justicia se niega a reconocer y perseguir", han censurado.

Han lamentado que "el inicialmente esperanzador mensaje del Papa Francisco contra la pederastia y los abusos sexuales de los miembros del clero no cala en ellos" y han criticado que el arzobispo de Pamplona, Francisco Pérez, "elude la culpa a pesar de ser directo responsable del Colegio Diocesano del Puy de Estella, donde se produjeron múltiples abusos". "Para ello se ampara en la prescripción del delito y en el fallecimiento del director del colegio" y "en los casos producidos y denunciados en otros cinco colegios religiosos afirma no tener autoridad alguna porque estos tienen independencia canónica", han reprochado.

Asimismo, han desconfiado de las palabras del presidente de la Conferencia Episcopal Española, Ricardo Blázquez, quien afirmó en un congreso en la Universidad de Navarra "que se había terminado la impunidad con la pederastia en la Iglesia Católica" y "que el protocolo que desarrollan será implacable con los abusos a niños". "No piensan mover un dedo con los abusos a niños", han asegurado desde la asociación, para manifestar que "aquí estamos y estaremos denunciando". "No somos pocos los abusados, somos la punta del iceberg", han subrayado.

En esta concentración, Marcos Leyún ha anunciado que el próximo 14 de febrero, la Asociación de Víctimas de Abusos con la colaboración de la UPNA, va a celebrar una jornada sobre la pederastia en la Iglesia en Navarra, con la presencia de catedráticos de diferentes universidades que abordarán el tema desde el punto de vista judicial y psicológico. Al respecto, ha pedido una ayuda económica a los asistentes para que se publique el contenido íntegro de esta jornada que "será el primer documento publicado en España sobre esta cuestión.