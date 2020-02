Una concentración en Pamplona censura el "maltrato y abandono" a los perros de caza

La movilización, que respondía a una convocatoria a nivel nacional de la Plataforma 'No a la caza', ha tenido lugar al mediodía en la plaza Consistorial. Medio centenar de personas, acompañadas muchas de ellas por sus perros, se han concentrado alrededor de varias pancartas colocadas en el suelo con los mensajes 'No a la caza con galgos y otras razas' o 'Violencia no es respeto'. También se han portado carteles con los mensajes 'Esto es sadismo', 'Esto es abuso' o 'No es control de especies, es asesinato', y se han coreado consignas como 'No a la caza', 'Maltrato animal al Código Penal' y 'Con el sufrimiento yo no me divierto'.

Los convocantes han leído un comunicado en el que han afirmado que "el balance anual de la afición a la caza en España es de 30 millones de animales muertos, 850.000 licenciados salen a cazar sin contar a los furtivos". Han criticado que "gran parte del territorio nacional es coto de caza, algunas Administraciones otorgan dinero público para esta actividad" y han asegurado que "270 especies de vertebrados se han extinguido a causa de la caza".

Asimismo, han afirmado que "300 millones de cartuchos que se disparan cada temporada se dejan en el campo" lo que supone "cinco mil toneladas de plomo" que es "un metal altamente contaminante y provoca la muerte a decenas de miles de aves acuáticas". Además, han indicado que "los cazadores llenan nuestros montes de trampas, cepos y lazos de los que cualquier animal puede ser víctima".

También se han referido a los perros de caza que han definido como las "otras víctimas" y han asegurado que "más del 40% de los perros sufren maltrato o abandono". "Una cifra muy elevada teniendo en cuenta que sólo el 2% de la población del Estado tiene licencia de caza", han subrayado.

Al respecto, han afirmado que "50.000 galgos son asesinados cada año en España. Son ahorcados, les atraviesan con palos, les inyectan lejía o los queman vivos". "Su vida útil para el cazador no supera los dos años", han remarcado, para añadir que estos animales "se crían masivamente en condiciones pésimas". "Galgos, podencos, pointer, spaniels, son sólo herramientas de trabajo para los cazadores y, una vez finalizada la temporada de caza, llega el abandono masivo y las muertes", han censurado.

Frente a ello, han destacado que "el rechazo social a estas actividades no para de crecer" y "somos cada vez más lo que este representa". La caza, han continuado, "no es un deporte; estamos hablando de personas que disfrutan asesinando a inocentes que, su único delito, según los cazadores, es ser un animal inferior".

"Esto tiene que acabar, ya vale de impunidad, ya basta que desde las administraciones e instituciones esta práctica se siga permitiendo y que algo tan cruel se siga considerando un deporte", han concluido,.