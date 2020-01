El exdirectivo Pascual reconoce una salida de dinero para primar una victoria del Betis y desconoce otros movimientos

En la segunda sesión del juicio por el caso Osasuna, Juan Pascual ha reconocido que firmó una salida de 400.000 euros y ha asegurado que "era un dinero para pagar a un equipo, al Betis, por que ganara al Valladolid". "Me llamó Diego Maquirrian -entonces director de la Fundación Osasuna- que había que firmar un documento para extraer dinero, para firmar con Archanco", ha explicado, y ha añadido que "era para llevar al Betis, para primar por ganar al Valladolid".

Más allá de eso, Pascual, que sólo ha respondido a preguntas de su abogado, ha afirmado que no estaba entre sus funciones en el club controlar las salidas de dinero y ha señalado que él no sabía para qué se producían esas salidas. "No recuerdo, a lo mejor vería que firmaban, pero no sabía ni para qué ni para nada", ha señalado.

A continuación, ha indicado que él no ha "averiguado nunca a dónde iba el dinero, tenía confianza en Ángel Vizcay, José Gómez y Tomás López -miembros del área económica del club-, que eran unos señores preparados para ello". Además, ha considerado que él no estaba preparado para ejercer un control sobre las actuaciones económicas del club.

Juan Pascual, que fue vicepresidente del club en la etapa de Archanco como presidente, ha explicado que su función era representar a Osasuna ante las instituciones y en los estamentos en los que eran requeridos, además de en acciones organizadas por la Fundación Osasuna.

Por otro lado, el exdirectivo ha asegurado que no cobró ninguna dieta. "Por mi situación de jubilado no podía recibir dinero de esa índole sino que me pagaban gastos de viaje", ha señalado.