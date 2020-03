Las instituciones de Navarra rinden homenaje a las víctimas del terrorismo con un acto en Pamplona

Las principales instituciones de Navarra han rendido homenaje este miércoles a las víctimas del terrorismo con un acto en la plaza del Baluarte de Pamplona, coincidiendo con el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo.

Al acto han asistido la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, el delegado del Gobierno en la Comunidad foral, José Luis Arasti, el presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, Juan Carlos Castillo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Joaquín Galve, el Defensor del Pueblo de Navarra, Javier Enériz, y representantes de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), de la Guardia Civil, la Policía Foral, la Policía Nacional y el Ejército. No ha acudido al acto la Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo.

Sí han asistido representantes de todos los grupos del Parlamento de Navarra. No obstante, la representación de Navarra Suma sólo ha corrido a cargo de los miembros de Ciudadanos, ya que no han acudido ni UPN ni Partido Popular. Por parte de EH Bildu, ha estado presente Maiorga Ramírez, miembro de Eusko Alkartasuna.

El acto ha comenzado con un minuto de silencio en memoria de las víctimas del terrorismo, tras el cual María Chivite ha leído una declaración aprobada por el Gobierno y Unai Hualde ha leído un texto aprobado por la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, ambos en los mismos términos.

En estas declaraciones se manifiesta que "la violencia terrorista es injusta e ilegítima y jamás debiera producirse en ninguna circunstancia". "Es necesario que sus autores reconozcan públicamente el dolor que causaron a las víctimas de sus ataques y a toda la sociedad", señala.

Además, el Gobierno y el Parlamento apuestan por "mantener y seguir impulsando el apoyo y solidaridad a las víctimas del terrorismo de ETA, del 11-M y de otras acciones terroristas, trabajando con las asociaciones que las representan, garantizando sus derechos a un reconocimiento público y reparación, a la verdad, la justicia y las garantías de no repetición".

También rechazan "cualquier acción que violente la dignidad y la memoria de las víctimas del terrorismo y sus familias, documentar los testimonios, vivencias y reflexiones de las víctimas del terrorismo como una forma no solo de conocimiento sino también de cercanía y empatía para con las personas que han sufrido violencia, el silencio y en ocasiones el olvido de buena parte de la sociedad".

Por último, abogan por "potenciar las áreas de educación en valores de paz y convivencia, deslegitimando la violencia, promoviendo el respeto de los derechos humanos y favoreciendo la participación de la sociedad navarra en la construcción de una memoria compartida y un relato contrastable con el pasado".

Para terminar el acto, ha tenido lugar una ofrenda floral ante el monumento de las Víctimas del Terrorismo en la que han participado Chivite, Hualde y otros cargos públicos y primeras autoridades que han acudido al homenaje. El acompañamiento musical ha corrido a cargo del dúo instrumental formado por Claudia Osés (violín) y Alberto Martín (guitarra).

CHIVITE "RESPETA" LAS DECISIONES DE LAS VÍCTIMAS, "COLECTIVO PLURAL"

Al finalizar el acto, María Chivite ha señalado, en declaraciones a los medios, sobre la ausencia de la Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo, que "el Gobierno de Navarra está comprometido con las víctimas del terrorismo, nuestro compromiso es con la verdad, con la reparación y con la justicia, y la empatía total con el colectivo de víctimas, que es un colectivo plural y en todo caso respetar las decisiones que tomen".

Así, ha confirmado que el Ejecutivo estará esta tarde en el acto que ha convocado Anvite en el mismo lugar para homenajear a las víctimas del terrorismo. "Empatía total y apoyo", ha insistido.

Sobre la ausencia de UPN y PP, Chivite ha señalado que "la pregunta sería para ellos". "Ellos sabrán por qué no han venido a un acto en el que se leía una declaración institucional apoyada por ellos en el propio Parlamento de Navarra. Si quieren jugar al tema de víctimas, no me parece oportuno", ha dicho.

Por último, sobre EH Bildu, que se abstuvo en la votación de esta declaración, ha señalado que "cada uno tiene su opinión al respecto de esa declaración institucional". "Creo que Bildu ha vuelto a perder una magnífica oportunidad de posicionarse del lado de las víctimas", ha señalado.

NAVARRA SUMA, EN "APOYO EXPLÍCITO A LAS VÍCTIMAS"

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos Navarra y portavoz adjunto de Navarra Suma, Carlos Pérez-Nievas, ha señalado que Navarra Suma está presente "como grupo parlamentario en un acto de reivindicación de la memoria de las víctimas" y ha recordado que su grupo ya apoyó la declaración aprobada por el Parlamento. "Estamos aquí para reforzar esa declaración y para dar un apoyo explícito a las víctimas", ha dicho, para señalar que también acudirán al acto de la tarde, "probablemente con más presencia". "En todo caso lo que escenificamos es que estamos apoyando una reivindicación y una memoria de las víctimas, y en cualquier acto de este tipo la presencia de Navarra Suma y de ciudadanos es obligada", ha asegurado.

Sobre la presencia de Bildu en el acto, ha afirmado que "Bildu son muchos partidos que lo conforman y tiene que condenar de forma taxativa toda la violencia para tener la misma legitimidad que los demás, pero es preferible que estén a que no estén". "Ha venido una representación de EA, falta la parte más radical de Bildu. Ellos sabrán por qué se comportan así. Nosotros vamos a seguir exigiéndoles una condena, exigiéndoles la colaboración para esclarecer todos y cada uno de los delitos y asesinatos que quedan por esclarecer", ha asegurado.