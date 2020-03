La paciente ingresada grave por coronavirus en Navarra tiene también la gripe B

La paciente con coronavirus que está ingresada en estado grave en la UCI del Complejo Hospitalario de Navarra tiene también la gripe B, según ha explicado este lunes el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra.

"Un cuadro clínico de estas características y de esta gravedad podría corresponder en una persona previamente sana más a una neumonía por el virus de la gripe B, que también tiene, que al coronavirus, aunque el coronavirus también tiene grados importantes de patogenicidad y también podría ser el coronavirus, pero aquí estamos ante un caso que tiene los dos virus a la vez", ha explicado el jefe de la Sección de Enfermedades Transmisibles y Vacunación, Aurelio Barricarte, en un encuentro con los medios organizado por el Gobierno de Navarra y en el que también ha participado el director general de Salud, Carlos Artundo.

La paciente, de 39 años, se encuentra estable dentro de la gravedad. Es el primer positivo por coronavirus que se ha registrado en Navarra. La mujer había viajado recientemente a Bélgica aunque por el momento no se puede determinar en qué lugar se infectó. Otra persona residente en Álava con una relación social con la paciente y que también había viajado a Bélgica ha dado también positivo. Está siendo tratada en Álava.

El Departamento de Salud ha explicado que en Navarra han sido estudiadas 46 personas, de las cuales han dado positivo los dos casos mencionados. "Continuamente hay personas que se están estudiando porque aplicando el protocolo esto es un continuo, surgen nuevas personas que tienen los criterios -el clínico y el epidemiológico- y a partir de ahí se empieza a estudiar y se les hace la prueba", han explicado desde el Departamento de Salud, que estudia a las personas que vienen de zonas de riesgo o a las personas que presentan neumonía grave y están hospitalizadas.

El director general de Salud, Carlos Artundo, ha pedido "rebajar un poco el nivel de ansiedad y de tensión que hay con respecto al asunto, es serio y así lo estamos tratando, pero sin exagerar".

Así, ha planteado que "pongamos las cosas en su justa medida, no se trata de frivolizar ni de decir que aquí no pasada nada, es una epidemia que lógicamente nos preocupa y nos ocupa, pero no más allá, está funcionando todo como tiene que funcionar, tenemos un sistema sanitario y unos profesionales, como se está demostrando estos días, a la altura de lo que se merece nuestra comunidad, y tenemos que estar con la tranquilidad de que los expertos y las autoridades sanitarias son los que tienen que informar continuamente".

Carlos Artundo ha advertido de "las fake news que circularon ayer por Navarra en grupos de Whatsapp, totalmente alarmantes, diciendo auténticas barbaridades". "Entre todos tenemos que informar transparentemente, verazmente, con credibilidad y que la gente esté absolutamente tranquila de que vamos informando y que se están tomando las medidas que hay que tomar. Ese es el mensaje para rebajar un poco el nivel de ansiedad que hay a nivel social y que no nos viene nada bien, porque eso también es impacto en salud", ha explicado.

Además, Artundo ha valorado que "estamos teniendo en pocas horas los resultados -de las pruebas- aquí en Navarra, el Complejo Hospitalario de Navarra está respondiendo, todo el fin de semana ha estado trabajando, tenemos a los microbiólogos y a las microbiólogas trabajando y pudiendo dar un resultado".

En este sentido, ha explicado que este fin de semana, con el primer caso que positivo registrado el sábado, "hemos tenido a los equipos sanitario del Complejo Sanitario de Navarra y a todos los servicios implicados, urgencias, microbiología, medicina preventiva y salud pública, los preventivistas y epidemiólogos del Instituto de Salud Pública, trabajando en los casos, haciendo investigación, hasta en la calle y en la comunidad". "Se merecen los profesionales sanitarios de Navarra un agradecimiento y estamos convencidos de que va seguir siendo una respuesta profesional, seria y como tiene que ser", ha afirmado.