Los partidos navarros se dan 48 horas para pactar un foro en el que negociar sobre medidas de reactivación

En términos generales, todos los grupos han reivindicado el papel que debe jugar el Parlamento de Navarra para proponer medidas que sirvan para la reactivación de la Comunidad foral y, aunque no han concretado qué foro o espacio utilizarían para trabajar en este ámbito, se han mostrado confiados en poder llegar a un acuerdo en el plazo de dos días.

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha afirmado que "el Gobierno de Navarra tiene que considerar que no hay plan de reactivación económica sin contar con el Parlamento, aquí es donde se producen los acuerdos políticos, es donde se establecen o no las mayorías, es donde reside la soberanía del pueblo navarro, y es donde está la competencia para legislar las cuestiones que sean necesarias para la reactivación económica".

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha afirmado que el Gobierno "ha demostrado en reiteradas ocasiones que tiene vocación de diálogo, de consenso y de negociación, y estoy convencido de que el Gobierno articulará o pondrá encima de la mesa un modelo de atención a los partidos políticos, o un órgano para que los partidos del arco parlamentario propongan y acuerden las medidas que estimen oportunas".

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha expresado "la vocación y voluntad de que el Parlamento participe plenamente en un proceso tan sensible como este" y ha confiado en que en 48 horas se pueda dar un acuerdo "de colaboración para el trabajo con el Gobierno en esta materia". No obstante, ha dicho que "Geroa Bai no va a permitir cualquier uso de interés partidario y que no sea remar con el conjunto de la ciudadanía y de las instituciones".

