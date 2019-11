Más de 81.500 personas viven en riesgo de pobreza y exclusión social en Navarra

La Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social ha presentado este lunes en el Parlamento de Navarra los datos del noveno informe anual que, con el título 'El estado de la pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2008-2018', ha elaborado la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN).

La Red Navarra de Lucha contra la Pobreza ha explicado que "el impacto de la crisis socio-económica, sufrida a nivel mundial desde el año 2009, se concentró en Navarra especialmente en los primeros años, en los cuales la tasa se elevó 5,9 puntos (desde el 8,6% de 2008 hasta los 14,5% de 2013)". "Aunque, durante los últimos cuatro años se ha percibido una ligera recuperación, los altos datos de riesgo de pobreza y/o exclusión social sugieren un estancamiento y una cronificación de la pobreza", ha afirmado.

Jesús Garcia, miembro de la Comisión Permanente de la Red, ha señalado que "hay un importante sector de la población que no está notando una mejoría en su situación, a pesar de la recuperación económica de los últimos años". "Eso demuestra la necesidad de invertir en políticas públicas y en la redistribución de la riqueza generada, para que el crecimiento económico mejore la calidad de vida de todas las personas", ha añadido.

El indicador Arope es una tasa que recoge una visión multidimensional de la pobreza y/o la exclusión social en la que se contabiliza la población que se encuentra en riesgo de pobreza económica, con carencia material o con baja intensidad en el empleo.

En el año 2018, el 8,3% de la población de la Comunidad foral estaba en riesgo de pobreza económica. La cifra supone un incremento de seis décimas con respecto al valor del año anterior y rompe tres años consecutivos de reducción. En Navarra hay unas 57.000 personas en riesgo de pobreza económica, 4.000 más que el año pasado.

La tasa de pobreza severa revela que en Navarra, en el año 2018, 12.000 personas vivían en hogares cuyos ingresos son inferiores a 370 euros mensuales, dato que la Red valora, dado que 14.000 personas en Navarra dejaron de sufrir pobreza severa, rompiendo la tendencia de crecimiento paulatino anterior. Ha destacado la "efectividad" de algunas ayudas económicas, como la renta garantizada, aunque, ha incidido en que no pueden "dejar de ser críticos y recordar que la tasa de pobreza ha crecido".

Con estos datos, la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social ha destacado que "la pérdida de bienestar no es únicamente consecuencia de la crisis, si no de su combinación con políticas que no han demostrado la suficiente eficacia para contenerla, al menos, no para todas las personas".

Así, ha pedido a los grupos del Parlamento de Navarra que trabajen en esta legislatura para lograr la reducción de, al menos, el 50% de las más de 81.000 personas que, en datos de 2018, se encuentran en situación de riesgo de pobreza y exclusión y para la rrradicación de la situación de pobreza severa en la Comunidad foral.

Por su parte, el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, ha subrayado el "firme compromiso de colaboración que el Parlamento mantiene con la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza" y ha valorado las políticas acometidas en los últimos años para "minimizar" las situaciones de precariedad. "En relación al resto del Estado, Navarra siempre ha tenido una buena situación, pero debemos seguir trabajando y debemos hacerlo mirando hacia otras zonas de Europa", ha asegurado.