El plazo de prematrícula en Infantil y Primaria para el curso 2020-2021 será del 3 al 7 de febrero

'¡Que levante la mano quien quiera estudiar en la Pública!' es el lema elegido este año por Educación para animar a la inscripción del alumnado en la red educativa pública de la Comunidad foral como primera opción.

El consejero de Educación, Carlos Gimeno, ha animado a las unidades familiares a prematricular al alumnado en los centros educativos públicos, destacando la calidad de las comunidades educativas de las escuelas públicas. Gimeno, que ha comparecido acompañado del director general de Educación, Gil Sevillano, ha puesto de relieve el valor de la escuela pública como escuela de cercanía, abierta a los barrios y seña de identidad de cada una de las ciudades y pueblos de la geografía navarra.

El consejero de Educación ha añadido que la escuela pública garantiza un sistema educativo estable "basado en la equidad, orientado a la excelencia, que incluye la coeducación, la inclusión y promueve el objetivo fundamental de perseguir la igualdad efectiva de oportunidades y la eliminación de todo tipo de discriminación". Además, ha dicho Gimeno, la educación pública posibilita estudiar en el modelo lingüístico que se desee independientemente del lugar de Navarra en el que se resida.

El departamento trabaja para que en la prematrícula del curso 2021-2022 se puedan arbitrar mecanismos que garanticen "una más adecuada y equilibrada distribución del alumnado desfavorecido en los centros", y ,según el consejero Gimeno, la Base 8ª de la Orden Foral 8/2015 permite la reserva de plazas para la escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

Cada centro, tanto público como privado concertado, debe reservar 2 plazas por grupo, tanto en el segundo ciclo de Educación Infantil como en Primaria, hasta finalizar el periodo ordinario de preinscripción, para el alumnado en condiciones de desfavorecimiento social y cultural. Reserva que puede ser solicitada por las familias señalándolo en el impreso de preinscripción, que debe acompañarse del informe correspondiente, ha añadido.

DEL 3 AL 7 DE FEBRERO

La entrega de las solicitudes de admisión y la documentación que afecte al baremo se deberá realizar entre los días 3 a 7 de febrero hasta las 14 horas. La cifra de población residente en Navarra y nacida en el año 2017 es de 5.973 niños.

No existen modificaciones sustanciales con respecto a la campaña del año pasado en cuanto a los baremos, criterios prioritarios o la aplicación del criterio complementario que se refiere exclusivamente a Pamplona y Comarca, relativo a la distancia del domicilio de residencia o de puesto de trabajo de alguno de los progenitores respecto al centro educativo elegido como primera opción. El procedimiento de admisión del alumnado para el curso 2020-2021 va a ser el primero que se realice conforme al nuevo Mapa Escolar aprobado por el Decreto foral 80/2019 de 3 de julio.

Como en años anteriores, cada solicitante deberá presentar, en los plazos establecidos, una única instancia, que será presentada en las dependencias administrativas del centro escolar solicitado en primer lugar.

El sorteo público para los casos de empate en el proceso de admisión se llevará a cabo en el Departamento de Educación el día 14 de febrero a las 13 horas y la publicación en cada centro del listado provisional de admitidos se efectuará el 2 de marzo, abriéndose un plazo de reclamaciones a la lista provisional los días 9 y 10 de marzo hasta las 14 horas.

La publicación de la lista definitiva del alumnado admitido se efectuará el día 12 de marzo y el Departamento asignará las plazas al alumnado no admitido en un proceso que se iniciará el 13 de marzo y finalizará el día 24. El listado del alumnado de tres años con asignación de plaza por el Departamento se conocerá también ese día 24 de marzo.

Posteriormente, entre los días 25 y 27 de marzo, se abrirá el plazo de matrícula del alumnado de tres años y, en su caso, de solicitud de mejora de opción. Posteriormente, ya en el mes de junio, entre los días 22 al 25, se abrirá el plazo de matriculación en el centro admitido para el resto del alumnado.

La fecha límite para la renuncia de la opción de mejora para el alumnado de 3 años será el 30 de junio a las 14 horas. El listado definitivo de alumnado de 3 años admitido tras la mejora de opción se conocerá el 4 de septiembre y la matrícula del alumnado de tres años que haya obtenido mejora de opción y del plazo extraordinario se llevará a cabo entre el 11 y el 14 de septiembre.

BAREMACIÓN DE SOLICITUDES

Los órganos competentes de los centros que tengan más solicitudes que plazas escolares vacantes procederán a la baremación de las solicitudes presentadas. Si hay empates, se resolverán aplicando por orden prioritario los siguientes criterios: mayor puntuación obtenida en el apartado de hermanos matriculados en el centro o progenitores o tutores que trabajen en el mismo; situación de discapacidad debidamente acreditada; mayor puntuación obtenida en el apartado proximidad domiciliaria; mayor puntuación obtenida en el apartado renta per cápita; mayor puntuación obtenida en el apartado de familia numerosa; aplicación del criterio complementario y sorteo público en el Departamento de Educación ante el órgano competente de la admisión del alumnado, con la presencia del Servicio de Inspección.

La existencia de hermanos matriculados en el centro o de progenitores o tutores legales que trabajen en el mismo otorgan 4 puntos en el baremo y 1 punto más por cada uno de los hermanos siguientes.

Además, el alumnado cuyo domicilio se encuentren en el área de influencia del centro recibe 4 puntos; 2 puntos si es domicilio es limítrofe al área de influencia del colegio debiéndose acreditar el domicilio mediante volante o certificado de empadronamiento expedido por el ayuntamiento respectivo. En las solicitudes se podrá optar por sustituir, a efectos de admisión del alumnado, el domicilio por el lugar de trabajo de alguno de los progenitores o tutores legales, valorando en este caso 4 puntos cuando el lugar de trabajo se encuentren en la zona de influencia del centro. El lugar de trabajo se debe acreditar mediante documento expedido por el titular de la empresa. En el caso de los trabajadores autónomos deberán presentar el IAE expedido por el ayuntamiento de la localidad. En todo caso el documento que justifique el lugar de trabajo debe ser de fecha posterior al uno de enero de 2020.

Respecto a la renta per cápita de la unidad familiar, ésta se calculara dividiendo la base liquidable total entre el número de miembros de la unidad.

Los tramos de renta y la puntuación son: renta per cápita igual o inferior a la mitad del salario mínimo interprofesional (5.151,3 euros), 1,5 puntos; renta per cápita superior a la mitad del salario mínimo interprofesional e igual o inferior a tres cuartas partes del salario mínimo interprofesional (7.726,95 euros), 1 punto; renta per cápita superior a tres cuartas partes del salario mínimo interprofesional e igual o inferior a dicho salario (10.302,6 euros): 0,5 puntos; renta per cápita superior al salario mínimo interprofesional, 0 puntos.

En el caso de concurrencia de discapacidad acreditada oficialmente en el alumno para quien se solicita la plaza se otorgarán 2 puntos y cuando la discapacidad sea de los progenitores o de los hermanos, será de 0,5 puntos, siempre que se acredite oficialmente. La condición legal que acredite familia numerosa está contemplada con 1 punto.