El pleno del Ayuntamiento rechaza los Presupuestos de Pamplona para 2020

Los trece votos a favor de Navarra Suma han sido insuficientes ante los catorce en contra de los tres grupos de la oposición, lo que se traduce en que el Ayuntamiento tendrá presupuestos prorrogados, como también ha ocurrido en 2019 (en este caso por la falta de acuerdo en el último año de la legislatura pasada entre el cuatripartito que gobernaba el Ayuntamiento).

El equipo de Gobierno de Navarra Suma había propuesto un presupuesto de 215,6 millones de euros para 2020. De esa cifra, se destinaban 16,6 millones a inversiones, entre inversiones reales (11,7 millones) y transferencias de capital (4,9 millones). Se proponía destinar la mayor parte a conservación urbana, donde se habían presupuestado 6,37 millones, y a urbanismo, vivienda y sanidad, para lo que se habían previsto 5,24 millones.

La concejala de Servicios Generales, María Echávarri, ha afirmado que el rechazo de la oposición es un "no político" a las cuentas "basado en razones que se escapan al debate de este pleno y a los intereses de los ciudadanos de Pamplona". "Tendrán que explicarles a ellos este 'no' que les perjudica", ha dicho, para criticar que la oposición "no ha presentado ninguna enmienda para escenificar el quinto presupuesto prorrogado" del alcalde de Pamplona, Enrique Maya, que en su primer mandato tuvo que prorrogar presupuestos en cuatro ocasiones.

Precisamente, el portavoz de EH Bildu, Joseba Asiron, ha afirmado que "cuando entre 2011 y 2019 has sido alcalde 5 años y no has conseguido pactar Presupuestos ni una vez, tal vez haya llegado el momento de la autocrítica". "Política es negociación y ser alcalde consiste en algo más que sacarse fotos. Consiste precisamente en liderar el diálogo", ha asegurado.

Por su parte, la portavoz del PSN, Maite Esporrín, ha criticado que "en dos conversaciones que he tenido con el alcalde -en relación con los Presupuestos- no me ha presentado ni un triste papel ni un triste dato, y solo me ha preguntado si íbamos a apoyar los Presupuestos, como si tuviéramos alguna obligación de apoyar". "El PSN siempre va a estar ahí para aprobar las necesidades de Pamplona, no las necesidades del señor Maya", ha asegurado.

El portavoz de Geroa Bai, Javier Leoz, ha señalado que la negociación y aprobación de los Presupuestos "no es simplemente hablar de ese expediente, implica un acuerdo político global y no se dan los mimbres necesarios para ese acuerdo entre Geroa Bai y Navarra Suma por falta de confianza con el equipo de Gobierno". En todo caso, ha dicho que Geroa Bai estará dispuesto a trabajar con el resto de grupos de la oposición para atender "todas las necesidades que se planteen en Pamplona".