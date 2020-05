La noticia de la suspensión de los Sanfermines alcanzó una audiencia acumulada de 541 millones en medios de comunicación

Y lo hicieron fundamentalmente a través de cabeceras de medios de comunicación on line nacionales e internacionales, aunque la información también tuvo reflejo en agregadores de noticias, blogs informativos de referencia, multitud de agencias de noticias de dimensión planetaria o webs de muy distinto ámbito.

La relevancia de esta información se plasmó activamente también en la presencia de conversaciones/ interacciones en las redes sociales. Con una altísima concentración en la fecha del 21 de abril en Twitter se registraron más de 30.000 tuits sobre las fiestas de Pamplona, ha informado el Ayuntamiento en una nota.

Esta cifra, ha añadido, supone un 33% más de tuits que el total que generaron todos los encierros del año pasado. El alcance potencial de esas publicaciones superaba los 343 millones de usuarios y la noticia de la suspensión de las fiestas de Pamplona se instaló como Trendic Topic nacional en Twitter durante más de 6 horas.

En la medición del impacto de la noticia en España, y ya en ámbito no digital, destaca que la información se reprodujo en los principales medios de prensa escrita, radio y televisión, y en las cabeceras y emisoras de referencia en cada provincia y comunidad autónoma. En su conjunto estos medios convencionales suman una audiencia potencial de 84,8 millones.

La propuesta visual '#LosViviremos', campaña de posicionamiento de ciudad preparada por el Consistorio para acompañar a la noticia de la desconvocatoria, fue integrada casi la cuarta parte de las informaciones de los medios on line nacionales y extranjeros, así como en las de las televisiones del país hasta una audiencia de 154,7 millones. El hashtag municipal propuesto para redes sociales se situó el octavo en uso en Twitter y el cuarto en la red social Instagram.

Todos estos datos son el resultado de sendos estudios realizados por las empresas Seguimedia y Tweetbinder para el Ayuntamiento de Pamplona que reflejan las publicaciones realizadas entre el 18 y el 30 de abril de 2020 en relación a la suspensión de los Sanfermines de este año.

EL 58,4% DEL INTERÉS SE SITUÓ EN AMÉRICA DEL NORTE

Los medios de comunicación mundiales consideraron de interés para sus lectores el anuncio de la desconvocatoria de las fiestas de Pamplona de forma inmediata. La decisión de los medios on line internacionales de referencia de insertar un total 463 noticias sobre ello fue refrendada por el interés en acceder a ellas: lo hicieron 238 millones usuarios únicos (accesos diarios de un único navegador al contenido).

En el ámbito internacional y hablando de medios on line, casi la mitad de los usuarios únicos sobre este contenido se concentraron en América del Norte y Europa. Así, de un total de 238 millones de usuarios únicos, el 58,4% corresponde a usuarios de Estados Unidos y Canadá con 123 y 16 millones, respectivamente. En Europa -descontada España- con 46 millones, ese porcentaje se queda en el 19,3%, siendo Reino Unido el país con mayor número de usuarios únicos (con 27,5 millones), seguido de lejos por Italia y Portugal (con 7,7 y 6,3 millones, respectivamente).

El siguiente bloque geográfico en importancia en relación a accesos on line a la información sobre Sanfermines es el constituido por Centroamérica y Sudamérica, área de proximidad cultural con España, que supone un 12,1% del total de la cifra registrada de usuarios únicos, más de 29 millones. Sólo Argentina acumula 12,7 millones, cantidad a la que siguen los 6 millones de usuarios únicos de México.

LOS MEDIOS COMO INFLUENCERS EN TWITTER

Sin embargo, la relación entre número de noticias publicadas y usuarios únicos no siempre es directa. La prueba es que México publicó la mayor cantidad de noticias diferentes sobre la suspensión, 86, que generaron 6 millones de usuarios únicos, y mientras que las 78 de EEUU alcanzaron 123 millones. Cualitativamente es destacable, por ejemplo, que las dos noticias registradas en Nueva Zelanda obtuvieran 1,3 millones de usuarios únicos y la única información registrada en Emiratos Árabes llegara hasta el millón.

Sí se registra en los informes que han publicado noticias sobre Pamplona medios de todo el mundo, desde Israel (5 noticias) a India (10), Rusia (6) pasando por Turquía y África del Sur (4) o Hong-Kong y Bangladés (1 noticia). Y es que entre los medios difusores están las principales agencias de noticias del mundo como Reuters, APF o Arab News, además de plataformas como las noticias Yahoo o el agregador de contenidos 'Meneame', ha añadido el Consistorio.

Los medios de comunicación fueron también los principales prescriptores de esa información en Twitter como 'influencers' de peso, ya que mayoritariamente los tuiteros se remitían a contenidos de cuentas como las de CNN Breaking News (57,6 millones de seguidores) o la BBC (27,9 millones de seguidores), en el ámbito anglosajón o -entre los castellanohablantes- las de Clarín (Argentina) o La Jornada (México) con 3,1 y 2,4 millones de seguidores, respectivamente. Según las mediciones efectuadas el alcance potencial de la conversación total superó los 343 millones de personas (con un total 585 posibles impactos).

2.278 M2 DE NOTICIAS IMPRESAS EN TODA ESPAÑA

En el conjunto de España 459 noticias en medios impresos y audiovisuales convencionales explicaron a lectores y audiencias de todo el país que este año en julio no se celebrarán los Sanfermines. En total, sus informaciones sumaban una audiencia potencial de 84,8 millones de personas. Y la suspensión también tuvo su reflejo nacional on line en 1.231 noticias que obtuvieron 303 millones de usuarios únicos. La inmensa mayoría del total de 1.690 noticias publicadas on y off line se concentraron en 48 horas, en los días 21 y 22 de abril.

Más allá de la cantidad, como ejemplo de la importancia otorgada a la información por las fuentes periodísticas, si se colocaran unidas las noticias de los casi 100 medios impresos que las publicaron, se conseguiría una superficie de 2.278 m2 de referencias en papel. O también, que la suspensión de los Sanfermines obtuvo 596 portadas en medios on line, y 21 portadas y 18 contraportadas en medios en papel.

Además de en los medios de comunicación convencional, la noticia de la suspensión de los Sanfermines ha tenido eco en publicaciones deportivas, taurinas, sanitarias o de turismo. Hay que destacar que, en Twitter, de los más de 30.000 tuits escritos 24.223 lo fueron en castellano, 876 en inglés y el resto en otros idiomas.

la ciudad en su comunicación pública sobre la fiesta.