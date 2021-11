A las 17 horas se ponen a la venta 68.232 bonos PamplonUP más, tras acabarse la tanda de esta mañana en unos 40 minutos

Los bonos se pueden canjear ya, hasta el 15 de diciembre, en cerca de 800 establecimientos que se han adherido a esta campaña de otoño

El Ayuntamiento de Pamplona pondrá a la venta, a partir de las 17 horas, una segunda remesa de bonos PamplonUP. Se podrán adquirir 68.232 bonos más, el mismo número que se ha vendido esta mañana en apenas 40 minutos. En esta campaña de otoño, el Ayuntamiento ha diversificado la compra en dos momentos del día para así favorecer el acceso de un mayor número de personas a estos bonos descuento. Los bonos PamplonUP se pueden adquirir, al igual que por la mañana, a través de la web www.pamplonup.es y del teléfono 662 867 109.

Cada persona mayor de 18 años puede comprar un máximo de 10 bonos. Se requiere para ello el DNI y no es requisito estar empadronado en Pamplona para poder acceder a los bonos. Se podrán canjear hasta un máximo de 20 bonos por tique de compra o factura. Estas dos novedades buscan también que más personas puedan hacerse con bonos y que más establecimientos puedan recibir las compras y, por tanto, la subvención municipal. Cada bono tiene un precio de 20 euros, pero quien compra lo adquiere por 14 euros. Los 6 euros de diferencia los aporta el Ayuntamiento de Pamplona. Así las cosas, el descuento es del 30%, ha informado el Consistorio.

Por el momento, cerca de 800 establecimientos comerciales, de hostelería, de ocio y turismo, culturales y de servicios se han adherido a esta nueva edición de los bonos PamplonUP. En la web www.pamplonup.es se ha publicado este miércoles el listado de esos negocios, según su tipología. Los bonos se pueden gastar desde este mismo miércoles hasta el próximo 15 de diciembre. Esta iniciativa busca incentivar el gasto en el comercio, la hostelería y en establecimientos de servicios de Pamplona, fomentando las compras de proximidad, para impulsar el desarrollo económico de unos sectores afectados en el último año y medio por la paralización de su actividad debido a la COVID-19.

Los bonos comprados por cualquier persona y no canjeados en las fechas de la campaña quedarán anulados y no se procederá la devolución de su importe no gastado.