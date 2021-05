Un 20% de los navarros ha tenido problemas con su seguro

Desacuerdos con la cobertura, la indemnización o las subidas de la prima, son los conflictos más habituales

PAMPLONA, 16 (EUROPA PRESS)

Dos de cada diez personas han tenido problemas con su seguro, según revela una encuesta encargada por la Asociación de Consumidores de Navarra Irache.

El conflicto más habitual -el 42% que los que han tenido algún desacuerdo- suele estar relacionado con la cobertura de la póliza ya que el seguro no ha cubierto un siniestro que el consumidor creía que estaba incluido en la cobertura.

Así, ha explicado que, ante fugas de agua en el hogar, la compañía alega que "hay una falta de mantenimiento de las canalizaciones y no pagan el arreglo de la filtración o dicen que es responsabilidad de la comunidad de vecinos". En coches, no han asumido la reparación al haberse producido el accidente en el extranjero o porque el conductor no constaba en la póliza. Y en los seguros de salud, "las enfermedades preexistentes suelen ser el argumento más habitual para no cubrir".

El segundo problema más habitual -18%- se debe a que el perito "ofrece una indemnización más baja de la que había calculado el consumidor" que, "si se quiere rebatir esta oferta" debería contratar un peritaje por su cuenta. Irache ha explicado las bajas ofertas económicas a que en la póliza "se establecen limitaciones por algunos conceptos" y a la "depreciación que aplica el seguro a la hora de reponer algún objeto dañado".

El tercer motivo de conflicto con los seguros -18%-, según señalan los encuestados, es "la subida de la prima sin el consentimiento del cliente". "En principio, la compañía tiene que advertir al cliente por escrito y con dos meses de antelación sobre cualquier encarecimiento de la prima no contemplado en la póliza", ha explicado Irache, que ha indicado que "el consumidor puede abandonar la compañía o asumir la subida, que se entenderá por aceptada si el tomador no transmite su oposición".

Otra queja se debe a que el consumidor considera que no le han dado la información suficiente -13%- respecto a las condiciones y coberturas de las pólizas o por "la falta de orientación a la hora de los pasos a dar tras sufrir un siniestro o la demora en enviar peritos o técnicos para solucionar la situación".

Por ello, Irache ha recomendado, antes de firmar un seguro, "pedir las condiciones, todas, por escrito, asesorarse, estudiarlas detenidamente y, de esta manera, valorar la conveniencia de contratarlo o no".