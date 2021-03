Adhesión unánime del Parlamento de Navarra al Día Internacional de la Mujer

PAMPLONA, 8 (EUROPA PRESS)

El Parlamento de Navarra ha conmemorado este lunes con la presencia de todos los grupos parlamentarios el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en un acto en la sede del Legislativo al que han asistido también la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, el consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez, y la directora del Instituto Navarro para la Igualdad, Eva Istúriz.

El presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, ha afirmado que éste es un día "señalado para las instituciones, un día marcado en morado para seguir dando pasos por los derechos de la mujer, por construir una sociedad en igualdad". "Toca seguir reivindicando. Sin manifestaciones multitudinarias, pero haciendo notar que todos los grupos parlamentarios, como lo evidencia la declaración institucional aprobada por unanimidad, estamos comprometidos por la igualdad", ha destacado.

El acto institucional se ha celebrado en el atrio de la sede de la Cámara y ha consistido en la lectura de la declaración institucional que, a propuesta de la Presidencia del Parlamento, ha aprobado previamente la Junta de Portavoces. Unai Hualde e Inma Jurío, presidente y vicepresidenta primera de la Cámara, han sido los encargados de poner voz al texto en euskera y castellano, respectivamente.

Mientras se desarrollaba el acto, en el exterior del Parlamento se han registrado unos incidentes después de que un grupo feminista se concentrara coreando reivindicaciones por el 8-M y varias mujeres se encadenaran en la fachada. La Policía Foral ha intervenido para poner orden en la zona, sin que los incidentes fueran a mayores.

Con la declaración institucional aprobada, el Parlamento de Navarra apuesta por "colocar la sostenibilidad de la vida en el centro de las políticas públicas y situarla como línea de trabajo prioritaria en la agenda política y en el diseño de las acciones que fomenten el desarrollo".

También se compromete a "visibilizar y dar valor a los trabajos de cuidados que hacen posible la sostenibilidad de la vida y que son desarrollados principalmente por mujeres", y a trabajar para "sensibilizar a la ciudadanía para conseguir un reparto justo y equitativo fomentando la corresponsabilidad de los trabajos de cuidados en las familias". Por último, el Parlamento reconoce las aportaciones el trabajo del movimiento feminista en este campo.

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha destacado que éste es "un día muy especial, que se celebra en una circunstancias muy especiales, pero no por ello deja de tener carácter reivindicativo en la búsqueda de igualdad, que no se defiende desde una única ideología, se defiende trabajando todos juntos, hombres y mujeres de la mano". "No vamos a renunciar ni vamos a dar ni un paso atrás en ese camino para conseguir el derecho que es la igualdad plena", ha asegurado.

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha reivindicado "el papel de la mujer y la igualdad en nuestro país" y ha hecho "un reconocimiento expreso al movimiento feminista, porque ese movimiento hace que la reivindicación sea imparable". "No hay cambio posible en la historia sin las mujeres, y tampoco hay cambio si no se construye entre todos y todas", ha dicho. Además, ha defendido que "cuando el Partido Socialista ha estado en el Gobierno se ha avanzado en derechos, en libertades y en igualdad hacia las mujeres".

Por parte de Geroa Bai, Uxue Barkos ha abogado por poner "empeño en el trabajo diario" para conseguir la igualdad y ha valorado la unanimidad de la Cámara en destacar la importancia del "trabajo para la igualdad en el conjunto de la sociedad".

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha afirmado que este es "un día importante, más que nunca y más en este contexto de pandemia, en el que si algo ha quedado en evidencia son las desigualdades en las cargas de trabajo". Así, ha abogado por la movilización este 8 de marzo para reivindicar "una igualdad de derechos real".

La parlamentaria de Podemos Ainhoa Aznárez ha asegurado que la pandemia "ha puesto en evidencia que los servicios públicos son esenciales y en esos servicios somos mayoría las mujeres, las mujeres sanitarias, de la limpieza, cuidadoras, educadoras, madres, abuelas". Aznárez ha señalado que "el movimiento feminista es un movimiento impugnatorio de la estructura patriarcal" y ha dicho que "con las derecha y ultraderecha de Navarra corremos el peligro de un retroceso de décadas y décadas".

Por último, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha afirmado que "la pandemia ha puesto en evidencia el contexto de desigualdad en el que vivimos las mujeres, desde el punto de vista laboral y salarial, o desde el punto de vista de los cuidados", señalando que existe una "desigualdad social que es visible y latente". Marisa de Simón ha afirmado que "hay que cambiar el modelo, porque el modelo capitalista es incompatible con la igualdad".